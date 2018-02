Mannen er mistenkt for å ha utgitt seg for å være en ansatt ved et marked, før han skal ha stjålet en ukjent pengesum fra en bod på markedet i slutten av januar.

Ifølge nyhetsbyrået AP kunne et vitne gi politiet en «minimalistisk svart-hvitt-tegning» av den antatte gjerningsmannen.

– Selv om tegningen fra vitnet kunne virke amatørmessig og tegneserieaktig, så førte den, sammen med flere beskrivelser, til at minst en etterforsker klarte å finne fram til navnet på en mulig mistenkt, skriver politiet.

Med et mulig navn klart, fant politiet fram til et tidligere arrestfoto av den mistenkte. Vitnet fikk se bildet, og bekreftet at det var samme mann.

Den mistenkte tyven ble dermed identifisert som en 44 år gammel mann.

En talsmann for politiet sa fredag ettermiddag at mannen fremdeles ikke var pågrepet.