Mistenkt barneovergriper (56) avslørt av stor skriftstørrelse på mobilen

En mann (56) er pågrepet etter at han skrev mobilmeldinger om overgrep av barn mens han satt på et passasjerfly fra Seattle til San Jose i USA, melder politiet i San Jose i en pressemelding.

Mannen brukte en mobiltelefon med stor skjerm og stor skriftstørrelse, og ble derfor lagt merke til av en medpassasjer på flyvningen 31. juli.

Vitnet, en ung kvinne som jobber som førskolelærer, tok bilder av samtalen som foregikk på skjermen og varslet kabinpersonalet, som i tur kontaktet en politibetjent på flyplassen.

– Kvinnen er en helt. Hadde det ikke vært for henne, ville nok et overgrep ha funnet sted. Hun forhindret en forferdelig handling, sier Brian Spears i San Jose-politiet ifølge NBC Bay Area.

Fant flere mulige ofre

56-åringen ble pågrepet da flyet landet i San Jose. En kvinne (50), som var mottakeren av meldingene, er også pågrepet. Ifølge politiet har etterforskningen ledet dem fram til to barn, ett på sju og ett på fem, som trolig er blitt utsatt for overgrep.

– Mobilsamtalen var veldig spesifikk når det gjaldt overgrep utført på barn, sier Spears.

Mannen er beskyldt for forsøk på overgrep mot barn og oppfordring til seksualforbrytelser. Kvinnen er mistenkt for voldtekt og utnyttelse av barn.

Politiet sier kvinnen hadde tilgang til barn gjennom jobben som barnevakt, og at mannen kom i kontakt med offer gjennom henne. De to skal ha hatt et slags kjærlighetsforhold, ifølge politiet.