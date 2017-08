Mistenker at ambassadeansatte ble utsatt for «akustisk angrep»

vi jobber fortsatt med å finne ut hva som har skjedd, eller hvor dette kom fra. Det er en pågående etterforskning.Det er nyhetskanalen ABC News som melder at to cubanske diplomater har blitt utvist fra USA etter det angivelige angrepet mot flere ambassadeansatte i Havanna i fjor.



Man vet fortsatt ikke sikkert hva som egentlig skjedde og FBI undersøker nå angrepet i samarbeid med cubanske myndigheter, melder CNN.

Det var sent i fjor at ambassadeansatte i Havanna fikk flere fysiske symptomer som lignet på hjernerystelse. Angrepet skal ha skjedd med soniske våpen - som er en enhet som sender lyder som ikke kan høres av mennesker, men som kan forårsake store skader. De ansatte skal ikke ha vært på samme sted til samme tid da de ble rammet.

Ble sendt hjem for behandling

Enhetene skal ha blitt utplassert enten inne i eller utenfor huset til amerikanske diplomater som bor i Havanna, ifølge amerikanske regjeringskilder.

– Det kan være ganske alvorlig. Vi har jobbet med cubanerne for å finne ut hva som skjer. De insisterer på at de ikke vet, sier en regjeringskilde til TV-kanalen.

To personer skal ha fått så store helseproblemer at de ble sendt til USA for behandling. Ifølge en kilde CNN har snakket med må en amerikansk diplomat nå bruke høreapparat som følge av skadene. Den samme kilden sier at de som stod bak kanskje ikke visste omfanget av skaden de forårsaket.

Usikkert hvem som står bak

Det er ukjent i hvilken grad Cuba var involvert i angrepet. En kilde sier til nyhetskanalen at et tredje land kan ha vært involvert som et slags hevnangrep for handlinger USA har gjort andre steder, og for å kjøre en «kil» mellom USA og Cuba.

– Vi jobber fortsatt med å finne ut hva som har skjedd, eller hvor dette kom fra. Det er en pågående etterforskning, opplyser Heather Nauert i det amerikanske utenriksdepartementet i en pressekonferanse torsdag.



– Fordi det er forskjellige symptomer kan det også være ulike årsaker. Derfor er vi veldig forsiktige med hva vi sier.



Cubanske myndigheter nektet for å ha noe med angrepet å gjøre i en uttalelse onsdag.