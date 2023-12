Mista heile familien – no har han tatt farvel med næraste kollega

Fredag rapporterte Al Jazeera-journalistane Wael Al-Dahdouh og Samer Abudaqa frå ein skule Khan Younis sør i Gaza.

Først melde Al Jazeera at dei hadde blitt skadde då dei jobba med å dekkja eit israelsk angrep mot skulen Farhana.

Wael Al-Dahdouh tek farvel med kollega Samer Abudaqa. Foto: Mahmud Hams / AFP

Seinare melde dei at Al-Dahdouh blei lettare skadd. Fotograf Abudaqa var drepen.

Israel har ikkje stadfesta at dei står bak angrepet.

Blir hylla av kollegaar

– Vi fanga dei hjarteskjerande øydeleggingane og kom til staden der ingen kameralinser har vore sidan israelsk bakkeoperasjon starta, sa Al-Dahdouh frå sjukehussenga.

Dei gjekk til fots då det plutseleg eksploderte.

Al-Dahdouh klarte koma seg ut frå området for å få hjelp. Då han fekk tak i ein ambulanse, fekk han beskjed om at det var for farleg å reisa tilbake til staden.

Wael Al-Dahdouh blei sjølv lettare skadd. Foto: Mohammed Dahman / AP

Det skal ha tatt over fem timar før helsepersonell nådde fram til Abudaqa. Då blei han funnen død som følgje av skadane.

– Vi er i ei djup, djup, sorg, sa journalistkollega Abu Omar.

Saman med andre journalistar og Abudaqa sin familie som ved sjukehuset Nasser venta på nyheiter om han.

Abudaqa blei 45 år gammal. Han lèt etter seg tre søner og ei dotter.

Sidan 2004 har han jobba som kameramann i Al Jazeera.

– Samer og Wael er utgjer eit veldig profesjonelt, sterkt lag på bakken. Dei har vore på sylspissen av dekninga av alle små detaljar som ein kanskje kunne ha gløymt, skreiv journalistkollega Hani Mahmoud fredag.

Al Jazeera varslar at dei vil senda saka til den internasjonale straffedomstolen (ICC).

Mista familien

– Dekkinga held fram trass i dei store såra, skriv Al-Dahdouh på Instagram der han har over 3 millionar følgjerar.

For såra har blitt mange for journalisten. Då familien hans flykta sørover på Gazastripa i oktober, blei han igjen for å rapportera om bomberegnet.

Han var direkte på lufta då han fekk den forferdelege beskjeden. Kona, ein son, ei dotter og eit barnebarn var drepne. I tillegg døydde åtte andre medlemmer av storfamilien.

Wael Al-Dahdouh held liket til dottera som blei drepen i eit israelsk åtak. Han var på jobb då han fekk beskjed om at medlem i familien var døde. Foto: Majdi Fathi / AFP

Sidan 7. oktober har nærare 19.000 menneske blitt drepne i israelske angrep mot Gaza, ifølgje Hamas-kontrollerte helsestyresmakter. FN viser regelmessig til tala på dei drepne.

Rundt 1200 israelarar blei drepne då Hamas utførte terroråtaket mot Israel 7. oktober, ifølgje israelske styresmakter.

Pressefolk er både råka og drepne

I tillegg til å ofra alt han har kjært medan han jobbar i krigen, er også andre journalistar og familiane deira sine liv i fare.

Fleire pressearbeidarar blei drepne i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober. Sidan den gong blir det nesten dagleg meldt om drepne journalistar i Gaza.

64 journalistar og medarbeidarar er stadfesta døde. Det skriv den uavhengige organisasjonen Committee to protect journalist (CPJ).

Ein mann held oppe pressevesten som tilhøyrer Wael Al-Dahdouh. Foto: BASSAM MASOUD / Reuters

Av dei drepne pressefolka er 57 palestinarar. Fire er israelarar og tre libanesar. 13 journalistar er rapportert skadde. 19 journalistar er arresterte.

Presseorganisasjonane i Noreg skreiv i oktober ei felles erklæring at dei er uroa for tryggleiken til journalistar på jobb i krig.

– Framleis er alle palestinske journalistar i Gaza i stor fare – ekstra utsett fordi dei drar ut på jobb for å dokumentera det som skjer. Når journalistar frå Gaza dør, er det ingen som kan erstatta dei, skriv Norsk Journalistlag.