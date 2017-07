Mislyktes nok en gang i å skrote Obamacare

Det republikanske partiet har jobbet på spreng med å oppheve Obamacare.

Fredag stemte Senatet over det som har blitt omtalt som «Skinny repeal», et lovforslag som kun delvis ville oppheve den nåværende helselovgivningen.

Ifølge kongressens budsjettkontor ville 15 millioner amerikanere mistet helseforsikring de neste årene dersom lovforslaget hadde blitt vedtatt. I tillegg ville forsikringspremien steget med 20 prosent.

HAVARERT: Majoritetsleder Mitch McConnells lovforslag ble nok en gang nedstemt i Senatet. Foto: Aaron P. Bernstein / Reuters

Tre republikanske Senatorer stemte mot. Dermed endte avstemmingen med 51–49 imot, altså ikke flertall. Demokratene var, ikke overraskende, enstemmig imot.

Dette er det tredje forsøket på å vedta helsereform fra republikanerne siden det ble vedtatt å debattere helsereform tirsdag.

– Dere har sviktet folket

Donald Trump var ikke fornøyd med resultatet.

– Tre republikanere og 48 demokrater sviktet det amerikanske folk. Som jeg sa fra begynnelsen, la Obamacare implodere, så kan vi lage en avtale. Se!, skrev Trump på Twitter.

Løftet om å oppheve og erstatte Obamacare har stått sentralt for Trump siden han kunngjorde sitt presidentkandidatur.

Presidentens besettelse med å skrote forgjengerens helsereform tross stadige tilbakeslag er en av hovedårsakene til at Senatet ikke skifter fokus. Trump oppfordret på et tidspunkt senatorene til å droppe ferie inntil de hadde vedtatt et lovforslag.

McCain avgjørende

Den avgjørende stemmen kom fra Senator fra Arizona og tidligere presidentkandidat John McCain.

Han skal ha vinglet inntil siste øyeblikk, men stemte til slutt «nei».

De to andre republikanerne som stemte imot var Lisa Murkowski fra Alaska og Susan Collins fra Maine.

AVGJØRENDE: John McCain støttet ikke sine partifellers lovforslag. Foto: Mark Wilson / AFP

– Kom sammen

Leder for demokratene Chuck Schumer talte etter at det ble kjent at forslaget ble nedstemt.

– Vi feirer ikke, men vi er lettet, sa Schumer.

– Vi er lettet for de millionene amerikanere som ville blitt ofre for disse tre lovforslagene.

Schumer ba deretter Senatet «gå tilbake til normalen» og forsøke å utarbeide lovforslag sammen, på tvers av partiene. «Obamacare er ikke perfekt», sa Schumer, og foreslo å forbedre den gjeldende lovgivningen.

Dette gir gjenklang i det McCain oppfordret Senatet til da han ankom Senatet rett fra sykehus etter å ha blitt diagnostisert med en aggressiv hjernesvulst tirsdag.

Prosessen republikanerne har benyttet i utviklingen av lovforslaget som ble nedstemt har blitt kritisert for å være for partiavhengig, og McCain fortalte sine kolleger at de måtte samarbeide på tvers av partigrensene.

– Vi har vært for opptatt av å vinne uten hjelp fra våre motstandere, sa McCain.

– Vi får ikke gjort noen ting.