Minst tolv drept i bombeangrep ved flyplassen i Mogadishu

Sikkerhetsstyrker ved veisperringen stanset først den ene bilen. Sjåføren detonerte seg selv og kjøretøyet. Den kraftige eksplosjonen rev taket av flere bygninger i nærheten.

Bak kom en lastebil som like etter utløste en enda kraftigere eksplosjon. En tykk svart røyksøyle sto opp mot himmelen, og det ble hørt skyting etterpå.

– Sjåførene forsøkte å dra videre mot Peace Hotel, som er populært blant folk fra Vesten, Den afrikanske union og embetsfolk, sier politioverbetjent Ali Hassan Kulmiye.

Hotellet han viser til, ligger like ved veisperringen og nær flyplassen. Hotellet ble påført skader i eksplosjonen, som fant sted mandag formiddag.

Veisperringen ligger dessuten bare noen hundre meter unna hovedkvarteret til Den afrikanske union. Veisperringen ligger også nær FN-kontorene i Mogadishu.

Al-Shabaab

Veisperringen ble ødelagt i den første eksplosjonen, skriver Den afrikanske union på Twitter.

Dermed kunne lastebilen som kom bak, kjøre videre i retning hotellet. Men styrker fra Den afrikanske union grep inn og beskjøt lastebilen. Den eksploderte bare 200 meter fra Medina-porten ved inngangen til flyplassområdet.

Fire medlemmer av sikkerhetsstyrken ved veisperringen ble drept, og det var sivile blant de øvrige drepte i angrepet. Noen meldinger går ut på at hotellvakter utenfor Peace Hotel ble drept. Det er ikke kjent om folk inne i hotellet ble rammet. Hotellet ligger nær veien som går fram til flyplassen.

Omar Afey, et øyenvitne, sier han har sett minst 16 sårede.

Den ytterliggående ekstremistgruppen al-Shabaab har via den opprørsvennlige radiostasjonen Andalus påtatt seg ansvaret for mandagens angrep.

Hindrer gjenoppbygging

Mogadishu har blitt rammet av en rekke angrep rettet mot hoteller og veisperringer. I juli i fjor sprengte to selvmordsbombere fra al-Shabaab to biler utenfor et FN-kontor og en veisperring nær Den afrikanske unions hovedkvarter og drepte 13 personer. Mandagens angrep fant sted like i nærheten.

De gjentatte angrepene har bidratt til å vanskeliggjøre gjenoppbyggingen av landet som har vært preget av tiår med kaos.

Presidentvalget i Somalia, som har blitt sett på som et viktig steg i riktig retning, har blitt utsatt flere ganger på grunn av sikkerhetssituasjonen.