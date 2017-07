Minst to personer knivstukket ved sykehus i Sverige

I halv fem-tiden i dag ble politiet varslet om et slagsmål ved Härnösands sykehus i Sverige, ifølge Expressen.

Rundt 20 personer skal ha vært innblandet. To av dem er knivskadet, mens ytterligere to har kuttskader, skriver politiet på sine hjemmesider. De skriver også at slåsskampen skal ha funnet sted på et kommunalt kjøkken i tilknytning til sykehuset.

– Minst to personer er sendt til sykehus med kuttskader, sa Fredrik Nilsson i Polisregion Nord til Expressen klokken 17:30.

Tre politipatruljer arbeider med å finne mistenkte gjerningspersoner og avhøre vitner og skadde, ifølge Expressen. Johan Aittama i politiet sier til Aftonbladet at de bruker hunder for å søke etter gjerningspersonene.

Fredrik Nilsson sa til TV4 klokken 17:45 at ingen personer er pågrepet foreløpig og at det heller ikke har blitt gjort beslag av våpen. Bakgrunnen for slagsmålet er også ukjent.

Et vitne sier til TV4 at han så ambulanser og politibiler utenfor sykehuset, omringet av flere ungdommer.