Minst to døde og 240 skadd i kraftig jordskjelv i Iran

Jordskjelvet som rammet Iran kl. 00.13 i natt kunne kjennes helt til Bagdad.

Det grunne skjelvet hadde på det meste en styrke på 6.0. Episenteret var rundt tre mil sørvest for byen Javanrud i provinsen Kermanshah i det vestlige Iran, ikke langt fra grensa til Irak, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Minst 2 døde og 240 skadd

Minst to mennesker er døde og over 240 er skadet etter skjelvet søndag natt. Det statseide nyhetsbyrået IRNA melder at en 70 år gammel mann døde av hjerteinfarkt i forbindelse med skjelvet, og at også en gravid kvinne er død.

Hittil er det talt opp 241 skadde i flere byer og landsbyer. Skjelvet kjentes helt Bagdad i Irak, melder CNN. Bagdad er 342 kilometer fra den Iranske grensen.

– Herregud, møblene mine beveget seg over gulvet. Jeg måtte ringe og sjekke om familien min hadde det bra, forteller en innbygger i Bagdad til CNN.

Et krisesenter er opprettet i Javanrud. Etter det første skjelvet kom det minst 21 kraftige etterskjelv.

Det er på langt nær det første jordskjelvet Iran opplever. Senest i november i fjor døde 620 mennesker da et skjelv med en styrke på 7,3 rammet den samme provinsen.

Jordskjelv i Iran