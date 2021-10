En mann i 60-årene skal være alvorlig skadet i angrepet som skjedde i morgentimene søndag.

Folk skal ha flyktet i panikk fra en T-banevogn i full fyr. Ombord hadde en mann gått til angrep på passasjerer med kniv og kastet inn en brennbar væske som han satte fyr på.

Desperate passasjerer flyktet ut vinduene på T-banetoget, viser en video som er publisert på Twitter.

Halloween-kostyme

Den 24 år gamle gjerningsmannen var kledd i «Joker-kostyme» på en tid av døgnet da festglade mennesker var på vei til Halloween-fest.

Et vitne sier til en lokale medier at han trodde det hele var et «stunt».

Store styrker fra politi, brannvesen, og flere ambulanser rykket ut til en t-banestasjon i Tokyo søndag morgen. Foto: Str / AFP

Angrepet skjedde samme dag som japanere går til valg på ny nasjonalforsamling. Det er ikke klart hva som er motivet bak angrepet.

Toget var på vei til Shinjuku som er verdens største jernbanestasjon da 24-åringen slo til rundt klokken 8 lokal tid.

Voldelige angrep av denne typen er ikke vanlig i Japan, men i oktober ble en person knivstukket på et pendlertog i Tokyo. Japan har svært strenge våpenlover, men både i 2018 og i 2019 var det dødelige knivangrep på tog.

(Saken oppdateres)