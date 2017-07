Minst ti drept i selvmordsangrep i Kabul

Ifølge Reuters som siterer lokale myndigheter, er 10 mennesker skadet. AFP melder at dødstallet er 12.

En talsmann for innenriksministeren, Najib Danish, sier at tallet på dødsofre kan stige.

Lokalt politi opplyser at det dreier seg om en bilbombe.

Eksplosjonen skjedde i en vestlig del av byen der det bor flere fremtredende politikere.

Politiet har sperret av et område nær hjemmet til en høytstående tjenestemann, Mohammad Mohaqiq, men det er uklart hvem eller hva som var målet for angrepet.

Mange sjiamuslimske hazaraer bor også i denne bydelen. De er en etnisk minoritet i Afghanistan, som blant annet ble hardt rammet i et IS-angrep i Kabul i juli i fjor. Den gang ble over 80 hazaraer drept av to selvmordsbombere som angrep en demonstrasjon.

Bilbomben er et ledd i en stadig mer voldelig utvikling i den afghanske hovedstaden. Første halvår i år ble minst 1662 mennesker drept av selvmordsbombere. For bare en måned siden hevdet IS at den sto bak et angrep på en moske i byen som krevde fire menneskeliv.