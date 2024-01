Minst sju meldes drept i pakistanske angrep i Iran

Departementet melder at luftangrepet var rettet mot terroristmål i Iran.

– Jeg kan bekrefte at vi har utført målrettede angrep mot anti-pakistanske militantgrupper i Iran, sier pakistanske UD i en pressemelding.

New York Times får opplyst av en høytstående pakistansk tjenesteperson at landet har angrepet minst sju leire som ble brukt av balutsjiske separatister rundt fem mil innenfor grensa.

Balutsjere er en folkegruppe som bor i grenseområdene mellom Pakistan, Iran og sørlige Afghanistan.

Angrepet skal ha funnet sted i Saravan, ikke så langt fra den pakistanske grensa.

I samme melding fra pakistansk UD sier de at de så seg nødt til å angripe målene for å forebygge et nærstående angrep fra disse militante gruppene.

Det semioffisielle nyhetsbyrået YJC melder at tre kvinner og fire barn, ingen av dem iranske, er drept i eksplosjoner.

Iran melder også om eksplosjoner

Også det iranske nyhetsbyrået IRNA bekrefter at det har blitt hørt gjentatte eksplosjoner i Saravan i Sistan-Balutsjustan-provinsen sørøst i Iran.

Iranske myndigheter melder at gjentatte raketter har truffet grensebyen.

Angrepene torsdag skjer etter luftangrep Iran gjennomførte inne i Pakistan, nær grensen til Iran, der to barn ble drept tirsdag.

Angrepet skal ha vært rettet mot en gruppe som er definert som en terrororganisasjon i Iran, og som ha koblinger til Israel.

Ifølge iranske myndigheter selv skal de ha angrepet mål tilknyttet den separatistiske gruppen Jaish ul-Adl, som jobber for balutsjisk uavhengighet.

Myndighetene i Islamabad fordømte da angrepet, og sa at det var et brudd på landets suverenitet.

En politibetjent sjekker en bil ved utenriksdepartementet i Islamabad. Pakistan sa torsdag at de har gjennomført angrep mot militante mål i Iran Foto: AAMIR QURESHI / AFP

Stive fronter mellom landene

Forholdet mellom Pakistan og Iran har de siste ukene vært betent. Onsdag tilbakekalte Pakistan ambassadøren sin fra Teheran etter å ha fordømt angrepet fra tirsdag.

Pakistanske myndigheter har også hindret Irans utsending til Islamabad – som er på reise – fra å returnere tilbake til Pakistan.

Iran har utført flere angrep den siste tiden på mål i naboland.

Mandag angrep den iranske Revolusjonsgarden det de kaller for «spionasjesenter» og «anti-iranske terrorgrupper» i den kurdiske byen Erbil i nabolandet Irak.

Irak varsler at de skal klage inn Iran til FNs sikkerhetsråd etter angrepet.

Minst fire personer ble drept og seks skadde i angrepet, ifølge de kurdiske myndighetene.

Zohra Baloch talsperson i pakistansk UD i en pressekonferanse på onsdag. Der informerte hun om at den iranske ambassadøren ikke lenger var velkommen i Pakistan Foto: FAKSIMILE / PTV

– Vi har rett på å svare

Pakistanske myndigheter forsikret iranerne at de kan komme til å svare på tirsdagens iranske angrep inne i Pakistan.

– Pakistan forbeholder seg retten til å svare på denne ulovlige handlingen, og ansvaret for konsekvensene vil ligge helt hos Iran. Vi har formidlet dette budskapet til regjeringen i Iran, sa Zohra Baloch talsperson i pakistansk UD i en pressekonferanse på onsdag.

Der sa talspersonen at de også hadde informert Iran om at Pakistan har besluttet å tilbakekalle sin ambassadør fra landet og at den iranske ambassadøren i Pakistan, som for tiden besøker Iran, kanskje ikke kommer tilbake foreløpig.

– Vi har også besluttet å suspendere alle besøk på høyt nivå som pågikk eller var planlagt mellom Pakistan og Iran de kommende dagene, sa hun ifølge Reuters.