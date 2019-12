Minst populære leder på over 40 år

Arbeiderpartiet sliter i innspurten av valgkampen. Det ser dårlig ut på meningsmålingene og leder Jeremy Corbyn er den minst populære opposisjonslederen i Storbritannia på 42 år.

Så mange som 76 prosent av velgerne er misfornøyd med Jeremy Corbyn. Bare 16 prosent er fornøyd med ham. Det viser en Ipsos MORI undersøkelse som kom tidligere i høst.

Noe av glansen har falmet av leder Jeremy Corbyn i Arbeiderpartiet som sliter veldig på meningsmålingene foran valget 12. desember. Foto: Johan E. Bull / NRK

NRK møter Corbyn på et valgmøte i Southampton. Her et det tydelig at han vil unngå å snakke om de dårlige målingene både for ham selv og partiet.

– Vi gjør det helt fint. Vi har stor støtte over hele landet og vi har store ambisjoner om å vinne dette valget. Jeg er veldig selvsikker, sier leder Jeremy Corbyn i Arbeiderpartiet til NRK.

Dør til dør aksjoner

Det er hektisk for Helen Field (66) og de andre i lokallaget til Arbeiderpartiet i Southampton. Kandidaten deres tapte med fattige 32 stemmer ved forrige valg. Her i byen er derfor kampen om hver eneste velger beinhard.

Fielddeler ut løpesedler for en av Southamptons kandidater Simon Letts. Men jobben med å overbevise folk er ikke enkel. Mens vi er ute er det flere som later som de ikke er hjemme.

– Jeg bare legger en brosjyre i dørsprekken, sier Field.

Arbeiderpartiet er splittet i synet på EU, og det straffer seg på meningsmålingene.

EU-saken splitter Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets EU-politikk går ut på forhandle fram en ny utmeldingsavtale med EU og deretter legger den ut til ny folkeavstemning. Valget skal da være med mellom Arbeiderpartiets brexitavtale eller fortsatt medlemskap i EU.

Stopp Brexit! stod det på plakatene under Emily Thornberrys tale til Arbeiderparti-landsmøtet i høst. Thornberry er sterkt kritisk til Corbyns brexit-politikk. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

– Jeg stemte for å forlate EU. Det vi vil gjøre er å forhandle en ny brexitavtale som vil ha arbeidernes rettigheter og miljøvern i fokus og så vil vi legge det ut til folket, sier Field.

Arbeiderpartiet blir kritisert for å holde seg med en leder som ikke vil si om han er for eller imot EU, men Arbeiderparti-aktivisten er ikke enig.

Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene foran valget 12- desember. Foto: Johan E. Bull / NRK

– Han bør være nøytral. Da blir det lettere for folk å ta en beslutning, sier Field.

Analytikere her i Storbritannia er enige om partiets noe utydelige EU-standpunkt fører til at velgere flykter. De konservative og Brexitpartiet ønsker seg brexit, mens Arbeiderparti-folk som vil beholde EU, går til Liberaldemokratene.

Les mer om Jeremy Corbyn Labour-leder Jeremy Corbyn møtte sine tilhengere i Basildon 1. juni. Foto: Neil Hall / Reuters Ekspandér faktaboks Corbyn ble interessert i politikk allerede som 16-åring. Han er gammel fagforeningsmann og fredsaktivist og er kjent for å bruke mer tid på partikontoret enn hjemme med kone og familie. 68-åringen har holdt på sine politiske overbevisninger siden 60-årene og var sterkt i mot den reformvennlige "New-Labour"-bevegelsen som endte med en kjempeseier for Tony Blair i 1997. Valget av ham som Labour-leder var en seier for grasrota i partiet., Gamle IRA-sympatier fortsetter å ri Corbyn som en mare. Gruppen stod bak svært mange bombeaksjoner i London på 70- og 80-tallet. Uken etter bombeangrepet i Brighton inviterte Corbyn Sinn Feins Gerry Adams til kontoret i Underhuset. Nå sier Corbyn at bombene var feil fordi det tok så mange sivilie liv. Corbyn har også fått mye kritikk for sin motstand mot NATO, og han har gått tilbake på mange av sine synspunkter. Nylig måtte han tåle kritikk for sin uttalelse om at det er en kobling mellom Storbritannias utenrikspolitikk og den terroren som har skjedd på britisk jord. Et gammelt forhold til partifelle Diane Abbot har også havnet i avisenes spalter flere ganger. Corbyn blir beskyldt for ikke å gripe inn når kontroversielle Abbott åpent har kritisert andre partifeller. Begge to vil ikke kommentere opplysninger om at de skal ha hatt et forhold. Corbyn er for Palestina, støtter et gjenforent Irland og vil avskaffe monarkiet.

Corbyn sier at Arbeiderpartiets standpunkt er soleklart. Partiet vil ha en ny folkeavstemning innen et halvt år.

– Vi vil forhandle fram en ny utmeldingsavtale som ivaretar handelen med EU og som respekterer fredsavtalen i Nord-Irland, sier leder Jeremy Corbyn i Arbeiderpartiet på et valgmøte i Southampton.

Påstandene om at Arbeiderpartiet er et antisemittisk parti ser heller ikke ut til å avta i styrke. Sjefrabbineren i Storbritannia har gått hardt ut mot Arbeiderpartiet i valgkampen.

Opprør mot Corbyn

I februar i år forlot sju prominente Arbeiderparti-medlemmer partiet og ble i stedet uavhengige kandidater i Underhuset. Det ble starten på en liten flukt fra partiet.

Helen Field (66) sier hun vil gjøre alt det hun kan for at Arbeiderpartiet vinner valget. Foto: Johan E. Bull / NRK

Flere er misfornøyde med at Corbyn har tatt partiet i en altfor radikal retning. Landsmøtet i høst viste også at det er full splittelse i partiledelsen om partiets brexit-linje.

Helen Field er lei seg for splittelsen i partiet.

– Det virker som det er flere i partiet som jobber mer for å bli kvitt Jeremy Corbyn enn å slå toryene. Det er synd vi er et splittet parti, sier hun.