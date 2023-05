Minst ni drept i masseskyting i Texas: – Han skjøt overalt

Brian Harvey, politisjef i Allen, sier på en pressekonferanse at skytingen er en tragedie. Han sier at en politibetjent var på senteret på et annet oppdrag da han hørte skudd. Han oppsøkte så gjerningsmannen og nøytraliserte ham, sier Harvey.

Ofrene som er fraktet til sykehus er fra 5 til 61 år. Tre personer skal være kritisk skadd.

– Vår dypeste sympati er med familiene til ofrene. Dette er en tragedie, sier politisjefen.

En politibetjent går forbi sivile som er blitt evakuert fra senteret i Allen, Texas. Foto: LM Otero / AP

– Tror gjerningsmannen handlet alene

Skytingen har skjedd på Allen Premium Outlets-senteret i Allen nordøst for Dallas. Ifølge WFAA-TV er det barn blant de skadde.

De melder at en gjerningsperson er død på stedet. Politisjefen sier at de tror gjerningspersonen handlet alene.

Videobilder fra stedet viser politiet som jobber med å evakuere folk i grupper. Bildene har også vist blod på bakken og hvite laken over det som tilsynelatende er kropper utenfor en butikk.

Texas-guvernør Greg Abbott sier i en uttalelse at hans tanker er med folket i Allen etter det han kaller en ubeskrivelig tragedie. Abbott sier han har vært i kontakt med lokale myndigheter og tilbudt hjelp fra delstaten.

Folk samlet utenfor kjøpesenteret i Allen, Texas. Foto: LM Otero / AP

Grusomme scener

Det er spredt flere bilder og videoer som skal vise de grusomme scenene på senteret. Øyevitnet Fontayne Payton (35) forteller at hun var på en H&M-butikk da skytingen startet.

Da hun forlot butikken så hun flere lik.

– Jeg ber om at det ikke var barn, men det så ut som barn. Det knuste meg da jeg gikk ut og så det, sier han.

En politibetjent på stedet etter skytingen. Foto: LM Otero / AP

– Skjøt overalt

Jaymnal Pervez kom til senteret for å finne datteren sin. Han forteller til CNN at han ble møtt av politi som ba ham snu.

– Det er ikke noen flere trygge steder igjen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier mannen.

Politiet har skrevet på Twitter at en aktiv etterforskning pågår og ber folk holde seg unna området.

Et øyevitne forteller at en skytter gikk ned langs fortauet og skjøt vilt rundt seg.

– Han skjøt bare overalt, sier vitnet.

Flere øyevitner sier at gjerningspersonen var iført en taktisk vest.

Det har vært mer enn 195 masseskytinger i USA så langt i år, ifølge Gun Violence Archive.