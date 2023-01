Minst fem personer skal ha blitt drept i skyting i Øst-Jerusalem

Ifølge politiet skjøt gjerningspersonen mot en gruppe israelere som var på vei ut av en synagoge i det okkuperte Øst-Jerusalem, melder den israelske avisa Haaretz.

Aljazeera skriver at minst fem personer ble drept i skytingen, mens Haaretz skriver åtte. Andre igjen skriver syv.

De tre skadde skal være mellom 14 og 70 år, ifølge Haaretz.

Israelske nødetater og sikkerhetsstyrker står ved siden av kroppene til noen av de som ble drept utenfor synagogen i Øst-Jersusalem. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Gjerningspersonen skal ha blitt skutt og drept på stedet, ifølge både israelsk politiet og helsevesen.

Det er spent i området etter at minst ni palestinere ble drept i en flyktningleir i Jenin på Vestbredden på torsdag.

Dette var et av de dødeligste angrepene på lang tid og var rettet mot militante islamistgrupper i området. Sivile liv gikk også tapt.

Sammenstøt mellom israelske soldater og palestinske demonstranter på Vestbredden i dag. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Rakettangrep

Natt til i dag ble to raketter avfyrt fra Gazastripen mot den sørlige delen av Israel. Begge rakettene ble skutt ned.

Islamsk hellig krig har påtatt seg ansvaret for angrepet.

Det Israelske raidet på Vestbredden utløste sammenstøt mellom palestinere og israelske soldater på Vestbredden torsdag. Foto: Majdi Mohammed / AP

Israel sendte deretter opp jagerfly som gikk til luftangrep mot treningssentre for palestinske militante grupper. Øyenvitner og lokale medier opplyser at droner skjøt to raketter mot en base på den sentrale delen av Gazastripen.

Fare for krig

Volden har eskalert på den okkuperte Vestbredden og flere enn 150 palestinere er drept i løpet av det siste året. Mange av de drepte er i områder der ytterliggående palestinske grupper holder til. Frykten er en ny intifada eller en krig mellom Hamas eller Islamsk jihad og Israel.

Krig oppstår med jevne mellomrom, og det er alltid en stor fare for voldelig opprør, men en intifada skal mer til, ifølge førsteamanuensis Jørgen Jensehaugen ved Høgskolen i Innlandet.

Førsteamanuensis Jørgen Jensehaugen. Foto: Høyskolen Innlandet

– Selv om det er mye sinne og frustrasjon og legitime ting å være opprørt over, så er palestinerne veldig splittet, og det gjør et totalt samlet opprør mindre sannsynlig. I tillegg er palestinerne blitt mer isolerte, med få allierte i regionen, sier Jensehaugen til NRK.

Det hvite hus sier i en uttalelse at USA er dypt bekymret for volden på Vestbredden og ber begge parter besinne seg. Også FN, Egypt og Qatar har gjort det samme.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier Israel ikke er ute etter å eskalere konflikten, men ber samtidig sine sikkerhetsstyrker være på alerten.

Fakta om Israelsk okkupasjon Ekspandér faktaboks * Under seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel Sinai-halvøya og Gazastripen fra Egypt, Øst-Jerusalem og Vestbredden fra Jordan og Golanhøydene fra Syria. * I 1979 inngikk Israel en fredsavtale med Egypt og trakk seg ut av Sinai-halvøya. * Som et resultat av Oslo-avtalen i 1993 fikk palestinerne politisk og sikkerhetsmessig kontroll over 18 prosent av Vestbredden. Israelske styrker opererer likevel jevnlig i disse områdene og bestemmer hvem som slipper inn og ut. * På 22 prosent av Vestbredden deler de palestinske selvstyremyndighetene og Israel sikkerhetsansvaret, mens Israel har full militær kontroll i det resterende området. * Israel har opprettet 132 bosetninger i strid med folkeretten i de okkuperte områdene på Vestbredden, og ytterligere 32 på Golanhøydene. * Israel kontrollerer også i stor grad vannressursene og infrastrukturen på Vestbredden. * I 2005 trakk Israel sine styrker ut av Gazastripen og avviklet bosetningene som var etablert der. Området har siden vært beleiret, og Israel kontrollerer fortsatt luftrommet og kysten utenfor. * Etter valget i de palestinske områdene i 2006, der Hamas gikk seirende ut, innførte Israel en blokade av Gazastripen, og FN anser fortsatt området for å være okkupert av Israel. * FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner krevd israelsk tilbaketrekning fra Vestbredden, Gazastripen og Golanhøydene. * Israel har aldri etterlevd FN-resolusjonene og har takket være USAs veto i Sikkerhetsrådet unngått straffetiltak. (NTB)

Ekstrem høyreregjering

Noe av bakgrunnen for at det er så spent nå er at Israel har fått en ny regjering, som er den mest ytterliggående regjeringen landet noen gang har hatt.

Itamar Ben-Gvir, minister for nasjonal sikkerhet i Israel. Foto: Atef Safadi / AP

Netanyahu lover blant annet å utvide de israelske bosettingene på den okkuperte Vestbredden. Og penger, som skulle ha gått til Palestina, har i stedet blitt satt av til israelere som er ofre for palestinske angrep.

Sentralt i den nye regjeringen er Itamar Ben-Gvir, som er minister for nasjonal sikkerhet, samt Bezalel Smotrich, som er finansminister og samtidig ansvarlig for sivile saker på Vestbredden. Begge er bosettere.

Smotrich og hans radikale blokk har gjennom årene blant annet tatt til orde for en full annektering av Vestbredden, utvisning av «illojale arabere» og at israelske soldater må skyte palestinere som kaster stein.

Palestinere demonstrerer mot Israels raid på Vestbredden torsdag. Foto: Fatima Shbair / AP

USAs utenriksminister Antony Blinken besøker regionen neste uke. Fra før har USA, som er Israels allierte, advart landet mot å gjøre ting som undergraver en tostatsløsning.

Bryter sikkerhetssamarbeidet med Israel

Raidet på Vestbredden torsdag førte til at palestinske myndigheter brøt sikkerhetssamarbeidet med Israel.

– Sikkerhetssamarbeidet med den israelske okkupasjonsregjeringen eksisterer ikke lenger, sier Palestinas leder Mahmoud Abbas i en uttalelse.

Begravelser av palestinere som ble drept i et Israelsk raid mot Jenin torsdag. Foto: RANEEN SAWAFTA / Reuters

En stans i sikkerhetskoordineringen mellom Palestina og Israel vil spesielt påvirke mulighetene for å overføre palestinske pasienter fra Vestbredden og Gaza til israelske sykehus.

Palestinske myndigheter har flere ganger tidligere brutt sikkerhetssamarbeidet. USA omtaler Abbas beslutning torsdag som et skritt i feil retning.