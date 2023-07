Minst én død i nytt russisk droneangrep mot Kyiv

Minst én person ble drept og to skal være såret etter nattens angrep.

Det opplyser byens militæradministrasjon på meldingsappen Telegram.

Det er tredje natt på rad at byen blir angrepet russiske droner.

– I bydelen Podilsky ble det funnet en død person under brannslukking i en leilighetsbygning, opplyser byens ordfører Vitalij Klitsjko på Telegram.

En 18 år gammel kvinne og en 25 år gammel mann ble fraktet til sykehus med splintskader, skriver avisen The Kyiv Independent.

Luftvernsirenene ble utløst like etter midnatt natt til torsdag. Ukrainsk luftvern ble aktivert for å skyte ned dronene. Det falt ned vrakrester fra nedskutte droner over flere bydeler.

Ukraina hevder å ha skutt ned 20 droner og to kryssermissiler under nattens angrep, skriver nyhetsbyrået AFP.

Beboere står på gaten utenfor en boligbygning som ble truffet i et russisk droneangrep natt til torsdag 13. juli 2023. Foto: AP

Flere eksplosjoner

Nødeatetanene rykket ut til fire bydeler etter meldinger om eksplosjoner.

I bydelen Darnytskyj øst i hovedstaden ble to personer såret av vrakrester som falt ned og forårsaket ødeleggelser på en boligblokk, opplyser ordføreren.

Lederen for Kyivs militære administrasjon, Sergij Popko, skriver også på Telegram at to personer ble såret i Darnytskyj, men det er ifølge nyhetsbyrået AFP uklart om det er de to samme personene som ordfører Klitsjko nevner.

To andre ble undersøkt av helsepersonell på stedet i bydelen Sjevtsjenkivskyj lenger vest, etter at det to fyr på en balkong.

Ifølge militæradministrasjonen hadde vrakrester også falt ned over Solomjanskyj-distriktet, som ligger i sentrum av byen.



Det ukrainske luftforsvaret opplyste senere natt til torsdag at det fortsatt er fare for nye angrep.

En entre i en bygård som er full av bloddråper etter at bygningen ble truffet i et russisk angrep mot hovedstaden Kyiv natt til torsdag 13. juli 2023. Foto: AP

Natt til torsdag kunne det høres eksplosjoner også andre steder i landet, blant annet i Khmelnytskyj i vest, i Mykolajiv i sør, og i Zaporizjzja i sørøst.