Minst éin død etter at pickup køyrde inn i pride-parade

Det var like før pride-parade skulle starte i Wilton Manors, at ein pickup skjena over vegen og køyrde inn i publikum, ifølgje Local10.

Politibetjenten Ali Adamson fortalde noko seinare reportere at politiet holder alle moglegheiter opne.

– Så vidt eg vet, var det ein ulykke. Dette var ikkje et angrep på LGBTQ-samfunnet. Vi ventar på fleire detaljar og ber om samfunnets kjærleik og støtte, seier Adamson.

Paraden avlyst

Ifølgje politiet er ein mann død, medan tilstanden er kritisk for ein annan. Ein tredje mann er venta å overleve, ifølgje Trantalis. Sjåføren er arrestert og tatt i varetekt, men det er uklart om han er siktet for noko.

Både sjåføren og offera var medlemmer av et lokalt kor for homofile menn, ifølge ein utsegn frå korets leder Justin Knight.

Ein mannleg sjåfør er arrestert.

Fleire skadde vart liggjande på gata etter angrepet. Foto: JOEY SPEARS / Reuters / NTB

Paraden vart avlyst etter hendinga.

Bilen til den demokratiske kongressrepresentanten Debbie Wasserman Schultz, som var til stades ved paraden, heldt på å bli treft.

Ordførar Dean Trantalis i den nærliggjande byen Fort Lauderdale sa kort tid etter hendinga at han trudde påkøyrselen var gjort med overlegg og kalla det «eit terrorangrep mot LGBT-samfunnet» til South Florida Sun-Sentinel rett etter angrepet.