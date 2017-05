Minst 80 drept og 350 skadd av bilbombe i ambassadestrøk i Kabul

Kort etter reiste det seg mørk røyk mot himmelen over byen synlig på lang avstand.

Ifølge Reuters eksploderte bomben like ved den tyske ambassaden. Den tyske utenriksministeren Sigmar Gabriel opplyser at flere tyskere som jobbet på den tyske ambassaden er skadet. I tillegg er en afghansk sikkerhetsvakt drept.

Det afghanske helsedepartementet opplyser at minst 80 personer er bekreftet drept og at 350 er skadd og fraktet til sykehus i området rundt hovedstaden.

Dødstallene er ventet å stige etter hvert som folk graves fram fra ruinene.

Ifølge talsmann for helsedepartementet Waheed Majroh er mange kvinner og barn blant ofrene, i det som er det verste angrepet siden 2014 da utenlandske styrker trakk seg ut.

SE VIDEO: Minst 50 personer er drept eller skadd i den kraftige eksplosjonen. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Minst 50 personer er drept eller skadd i den kraftige eksplosjonen.

– Føltes som et jordskjelv

– Det føltes som et jordskjelv, sier 21 år gamle Mohammad Hassan til nyhetsbyrået Reuters.

Hassan var på jobb i en bank i nærheten da bomben gikk av. Han fikk en flenge i hodet og den hvite dresskjorten hans ble dekket av blod.

Nabib Ahmad beskriver situasjonen som kaotisk i minuttene etter angrepet.

– Jeg klarte ikke å tenke klart. Det var kaos over alt.

Ambulansene har kjørt i skytteltrafikk til og fra sykehusene etter bombeangrepet. Flere av de døde er så ille tilredt at identifisieringen kan bli vanskelig, skriver internasjonale nyhetsbyråer.

Så mange som 30 kjøretøy skal ha blitt helt eller delvis ødelagt i angrepet.

SAK: Se TV-reportasjen fra 10-sendingen til NRK Nyheter her. Du trenger javascript for å se video. SAK: Se TV-reportasjen fra 10-sendingen til NRK Nyheter her.

Ambassadestrøk

Vitner sier at bygninger flere hundre meter unna fikk dører og vinduer ødelagt, ifølge Reuters.

– En kjempeeksplosjon ødela akkurat alle vinduer i byrået vårt, skriver Wall Street Journals journalist Jess Donati på Twitter, og legger ut bilder av ødeleggelsene.

En talsmann for afghanske myndighete, Najib Danish, opplyser at selvmordsangrepet skjedde i området Wazir Akbar Khan, som huser flere flere ambassader og ligger ikke langt fra presidentpalasset.

Foto: Kari Anne Gisetstad Andersen / NRK Grafikk

Området ansees som det tryggeste i Kabul med høye eksplosjonssikre murer rundt ambassadebyggene.

Både den indiske, tyrkiske, japanske, tyske og franske ambassaden ble påført skader i eksplosjonen.

Janpansk UD sier to av deres ansatte ble lettere skadd i angrepet.

BBC-sjåfør drept

Ifølge Waheed Majroh, talsmann for det afghanske helsedepartementet, er det mange kvinner og barn blant ofrene.

BBC melder at Mohammed Nazir, en afghansk sjåfør som jobbet for den britiske allmennkringkasteren, døde i angrepet. Nazir, som har jobbet for BBC i mer enn fire år, døde da han kjørte kollegaer til kontoret.

– Dette er et forferdelig tap for BBC, og for Mohammed Nazirs venner og familie. Vi gjør alt vi kan for å støtte dem og resten av teamet i Kabul, sier BBC World Service-direktøren Francesca Unsworth i en uttalelse.

Fire BBC-journalister ble også skadet i angrepet, men skadene deres skal ikke være livstruende.

Fire uker siden forrige angrep

Smellet ble hørt nøyaktig fire uker etter at en kraftig bilbombe eksploderte ved en NATO-kolonne i Kabul. Da ble åtte personer drept, de fleste sivile, og ekstremistgruppa IS hevdet å stå bak. Også da smalt det midt i rushtrafikken mellom klokka 8 og 9 lokal tid, mens tusenvis av mennesker var på vei til jobb.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for dagens angrep. En talsmann for Taliban avviser at gruppa sto bak bombeangrepet, melder Al Jazeera på Twitter.

Så langt har Utenriksdepartementet ingen indikasjoner på at nordmenn er berørt av eksplosjonen i den afghanske hovedstaden onsdag morgen, opplyser UD til NTB.

En mann fraktes vekk på båre etter eksplosjonen i Kabul. Foto: Mohammad Ismail / Reuters