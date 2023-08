Dei siste dagane har det rast kraftige brannar i delstaten, både på den nest største øya, Maui, og den største, Hawaii.

Innbyggarane har klaga på at dei ikkje fekk noko åtvaring, og at dette førte til at fleire blei innesperra.

Justisministeren i Hawaii, Anna Lopez, varsla natt til laurdag ei gransking av korleis skogbrannane kunne spreie seg så fort gjennom områda på så kort varsel.

Bilar som leitemannskapa har søkt igjennom blir markerte med oransje spraymåling, melder AFP. Foto: Stephen Lam / AP

– Justisdepartementet delar sorga med alle, og tankane våre går til alle dei som er råka av denne tragedien, seier Lopez.

– Justisdepartementet skal gjennomføre omfattande gjennomgang av avgjerdstaking og retningslinjer før, under og etter skogbrannane på øyane Maui og Hawaii denne veka.

Øya Maui har ein naudalarm som skal varsle dei som bur der om naturkatastrofar og andre trugslar, men denne skal ikkje ha gått av, melder Reuters.

Brente kokosnøtter på ei av linjene der skogbrannen endeleg stoppa. Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

Ventar å finne fleire døde

I løpet av fredagen fekk folk kome inn att i det som pla vere turistmålet Lahaina. Kring 80 prosent av byen er lagt i oske, har statsguvernør Josh Green fortalt CNN.

Ein gong i tida budde den hawaianske kongefamilien her, og i nyare tid har landsbyen hatt 12.000 innbyggarar.

Forkola bilrammer står langs vegen med ein oransje «x» spraylakkert på ei side. Det betyr at redningsmannskapa har vore der og leitt etter offer.

Leitemannskap går igjennom ruinane etter hus i Lahaina. Foto: Stephen Lam / AP

Til saman har fleire enn tusen bygg brent ned heilt, og fleire tusen menneske er heimlause, seier lokale styresmakter ifølge Reuters.

– Ingen har gått inn i nokre av strukturane som har brent ned. Derfor ventar vi diverre at dødstalet vil auke vesentleg, seier senator Brian Schatz til TV-kanalen MSNBC.

I dette området har ein kontroll på 85 prosent av området som brenn, fortel dei vidare. Ein annan stad på øya har ein berre kontroll på halvparten.

Ikkje alle bygga som har brent ned har blitt undersøkt enno, seier styresmaktene laurdag. Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

– Det gjer vondt

Ein av dei fleire tusen som no har blitt heimlause, er Antony La Puente (44), som AFP har snakka med.

– Det einaste eg kan seie er at det gjer vondt. Det er ei emosjonell påkjenning, fortalde han.

– Det er kjipt å ikkje klare å finne tinga du vaks opp med, eller tinga som du hugsar.

Men nokre få bygg står framleis, tilsynelatande heile. Blant dei er den katolske kyrkja Maria Lanakila, og steinveggane til det historiske Hale Pa'ahao-fengselet.

To innbyggarar (ikkje Cho og Langdon) omfamnar kvarandre etter å ha blitt sleppte inn i Lahaina. Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

Blant dei som leitte etter tinga sine i nærleiken, var det fleire hjartelege gjensyn.

– Du klarte deg, ropte innbyggar Chyna Cho ut, og kasta seg om halsen på nabo Amber Langdon.

– Eg prøvde å finne ut kvar du var.