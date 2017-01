Minst 50 personer drept i fengselsopprør i Brasil

Minst 50 personer er drept i et 17 timer langt fengselsopprør i byen Manaus i delstaten Amazonas i Brasil, melder Globo TV.

Sergio Fontes, sikkerhetssjef i distriktet, sier til Globo TV at de frykter dødstallene vil stige, i takt med at de får oversikt over situasjonen.

Hendelsen skal ha startet søndag som et oppgjør mellom rivaliserende gjenger i Anísio Jobim-fengselet.

Både fangevoktere og andre innsatte skal ha blitt tatt som gisler. Mandag morgen, etter om lag 17 timer, ble de siste gislene satt fri. Fangene som sto bak opprøret skal ha overgitt seg, ifølge stasjonen.

Et ukjent antall fanger har greid å rømme som følge av kaoset.

Saken oppdateres.