Minst 45 døydde då buss tok fyr i Bulgaria

Bussen tok fyr på ein motorveg vest i landet, seier ein tenesteperson i det bulgarske innanriksdepartementet til nyheitsbyrået Reuters.

Ulukka fann stad rundt klokka 2, ifølgje Nikolai Nikolov, som er brannansvarleg i departementet. Nyheitsbyrået DPA siterer det statlege bulgarske nyheitsbyrået BTA på at ulukka skjedde rundt fire mil sørvest for hovudstaden Sofia.

– 45 av dei 52 passasjerane er døde, tolv av dei er under 18 år, seier politisjefen i Bulgaria, Stanimir Stanev til TV-stasjonen BTV.

Sju menneske med brannskadar er sende til eit sjukehus i Sofia.

Årsaka til ulukka er enno ikkje kjent. Ein talsperson for innanriksdepartementet i Bulgaria seier at det ser ut til at bussen køyrde inn i autovernet. Det er uklart om bussen tok fyr før eller etter dette.

Ulukkesstaden nær Bosnek i Bulgaria. Foto: STOYAN NENOV / Reuters

På veg til Skopje

Bussen var på veg frå Istanbul i Tyrkia til Skopje, hovudstaden i Nord-Makedonia.

Statsministeren i Nord-Makedonia, Zoran Zaev trur dei fleste omkomne kjem frå Nord-Makedonia.

– Vi veit ikkje om alle offera er frå Nord-Makedonia, men vi går ut frå at dei er det fordi bussen er registrert i landet, sa han i eit intervju med Nova TV.

Mange ulukker på vegane

Både statsministeren i Bulgaria, Stefan Yanev og innanriksminister Boyko Rashkov drog til ulukkesstaden tysdag morgon.

– Dette er eit frykteleg syn. Eg har ikkje sett noko slikt før, sa Rashkov då han kom fram. Og han la til:

– La oss håpe at vi kan lære av denne tragiske ulukka, slik at vi unngår slike hendingar i framtida.

Det har vore fleire dødelege bussulukker i Bulgaria dei siste åra. I 2018 omkom 17 bulgarske turistar då ein buss velta på ein glatt veg.

I alt 628 menneske døydde i trafikkulukker i 2019 og 463 i 2020. Det bur 6,9 millionar menneske i Bulgaria. Det er mange dårlege vegar i landet, og bilparken er gammal.