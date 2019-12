Minst 43 døde i fabrikk i India: – Flere sov da brannen brøt ut

Det er det indiske nyhetsbyrået som melder antallet døde, og viser til kilder i politiet.

I tillegg til de døde skal over 50 være skadd i brannen i Anaj Mandi-området i New Delhi, skriver avisen India Today. Times of India skriver også at det fryktes at flere personer ikke har kommet seg ut av bygningen.

Bygningen hvor brannen oppsto skal blant annet huse flere små fabrikker. Det skal også ligge et kornmarked i området, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Brannen brøt ut på en tom på 600 kvadratmeter. Det var veldig mørkt inne i bygget. Det er en fabrikk, hvor det blir oppbevart skolesekker, flasker og andre materialer, sier assisterende brannsjef Sunil Choudhary, ifølge Times of India.

Publikum utenfor sperringene etter storbrannen. Foto: Sajjad Hussain / AFP

– Stengt inne av flammene

Flere personer som jobbet i bygningen skal ha ligget og sovet i lokalene da brannen oppsto ved 5.30-tiden søndag morgen lokal tid, ifølge indiske medier.

Det er foreløpig uklart hva som forårsaket brannen.

Brannvesenet fikk i utgangspunktet ingen meldinger om at det befant seg mennesker inne i bygningen da de ble varslet.

Dette forsinket redningsarbeidet og mange mennesker ble stengt inne av flammene, skriver India Today.

– Ingen informasjon

Ifølge Times of India skal det også ha oppstått kaotiske scener i det tett befolkede området rundt brannbygningen når pårørende og skuelystne strømmet til stedet i etterkant av brannen.

Fortvilte pårørende har de siste timene saumfart lokale sykehus for å lete etter skadde familiemedlemmer.

Manoj (23) sier til avisa at broren Naveen (18) jobbet i en liten bedrift som lager håndvesker i bygningen som brant.

– Jeg fikk en telefon fra en venn av ham i morges, som sa at han hadde blitt skadd i brannen. Jeg har ingen anelse om hvilket sykehus han har blitt fraktet til, sier 23-åringen.

En død fabrikkarbeider fraktes vekk etter storbrannen i New Delhi. Foto: Manish Swarup / AP

Gransking

Øyevitner sier til The Times of India at det skal ha vært 12–15 maskiner av ukjent størrelse inne på fabrikkområdet.

Myndighetene i Dehli har allerede besluttet at omstendighetene rundt brannen skal granskes. Det er ventet at en foreløpig granskingsrapport skal være klar i løpet av en uke.

Dehli-minister Imran Hussain sier at dem som er ansvarlige for brannen vil bli straffet.

Statsminister Narendra Modi kommenterte brannen på sosiale medier og beskrev den som «ekstremt forferdelig».

– Mine tanker går til de etterlatte, og jeg ønsker alle de skadde god bedring. Myndighetene vil sørge for all mulig bistand på brannstedet, skriver Modi på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

59 døde i 1997

Storbranner er ganske vanlig i India, skriver nyhetsbyrået AP, som påpeker at bygningsforskrifter og sikkerhetsregler ofte brytes.

I 1997 døde 59 personer i en brann i en kino i New Delhi. I februar i år ble 17 personer drept i en brann i et seks etasjer høyt hotell i samme by. Den brannen oppstod i et kjøkken som var satt opp uten nødvendige tillatelser.