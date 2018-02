Minst 40 døde etter kuldebølgen i Europa

Kulden har formet vakre isskulpturer i de berømte fontenene i Roma, og bildene har gått verden rundt.

Men kulden dreper også. Eldre og hjemløse er mest utsatt.

Flere europeiske land har forsøkt å hjelpe de hjemløse ved å skaffe dem varme senger på herberger.

Likevel er mange av de omkomne hjemløse.

I Tyskland ber en organisasjon om at herbergene må holde åpent for de hjemløse også på dagen og ikke bare om natta.

– Du kan dø av kulde på dagtid også, sier organisasjonens leder Werena Rosenke til nyhetsbyrået AFP.

Den brutale kulden har krevd flest menneskeliv i Polen, der 18 har omkommet. Ytterligere seks har omkommet i Tsjekkia, i tillegg til fem i Litauen, fire i Frankrike og Slovakia, to i Italia, Serbia og Romania, og et dødsfall i Slovenia, ifølge en oversikt fra nyhetsbyrået AFP.

Istapper på T-banen i Paris

Mange eldre får også problemer i kulda. I Frankrike har myndighetene bedt folk om å ta ekstra godt vare på eldre slektninger og naboer etter at en fransk kvinne i 90-åra ble funnet død utenfor pleiehjemmet der hun bodde.

I natt skal 50 lokale politikere i Paris overnatte ute i protest mot behandlingen av de hjemløse som de mener blir «fratatt sin verdighet».

Temperaturen var nede i minus 6 i den franske hovedstaden, og passasjerer har fortalt om istapper på T-banestasjoner i byen.

I Calais nord i Frankrike, har myndighetene iverksatt en kriseplan for å gi husly til flyktninger og migranter. Mange har kommet til kystbyen på tross av at den omstridte flyktningeleiren «Jungelen» ble stengt for to år siden.

Likevel kommer fortsatt migranter og flyktninger til kystbyen og overnatter ute i håp om å komme over kanalen til Storbritannia.

SNØ: Det har også snødd i havnebyen Santander på nordkysten av Spania. For første gang på 30 år er stranden dekket av snø.

Hamstrer mat i Irland

I Irland har Den nasjonale krisekomiteen utstedt krisealarm og beordret alle i regionene Munster and Leinster å holde seg innendørs fra klokka fire på ettermiddagen torsdag til midt på dagen på fredag.

Landet forbereder seg på en snøstorm som ventes å gi rekordstore snømengder torsdag. Flere hamstrer melk og brød, mens de venter på det som kan bli de største snømengdene på flere tiår.

– Vi kan trygt si at innbyggerne i Ferrybank og Silverue tar #Beastfromtheeast seriøst, skriver en irlender på Twitter.

Det kalde været har også ført til store problemer i flytrafikken. Ryanair har kansellert alle flyavganger til og fra hovedstaden Dublin onsdag kveld og også i Storbritannia er mange fly og tog innstilt.

Også i Skottland er det ustedt krisevarsel som betyr at det er fare for liv og helse, skriver BBC.

Kulde og snø har allerede skapt store problemer i trafikken, og folk blir bedt om å la være å kjøre hvis det ikke er helt nødvendig.

SE VIDEO: Denne timelaps-videoen viser hvordan forholdene har forverret seg i Dubling det siste døgnet.

Vinterens kaldeste natt

Både i Sveits og Belgia var natt til onsdag den kaldeste hittil i vinter. På toppen av Glattalp i de sveitsiske alpene, 1.850 meter over havet, ble det målt minus 36 grader.

Kulda har nådd selv de vanligvis tempererte sørlige kystbyene Bierritz og Saint-Jean-de Luz i Frankrike, der folk har hentet fram skiene sine for å gå langs de snødekte strendene.

I deler av Bosnia, Kosovo, Albania, Storbritannia, Italia og Portugal var skolene stengt på grunn av kulde og snø.

SNØGLEDE: Barn leker i den uvanlige snøen på en strand i Albania. Foto: Gent Shkullaku / AFP

Går på ski i storbyer

Men den ekstreme og mange steder farlige kulden, har også skapt glede hos flere europeere.

Flere har prøvd seg på vintersportsaktiviteter som er uvanlig i mange land.

Folk har gått på ski i bygater i Storbritannia og Frankrike. Andre har prøvd seg på skøyter og hundekjøring i land der snø er en sjeldenhet, skriver BBC.

SE VIDEO:

SE VIDEO: Kulde og snøstormer lammer flere steder i Storbritannia. Men kraftig snøfall gir også muligheter for friske utendørsaktiviteter. Her fra Norwich i England og Glasgow i Skottland.

Mange kallenavn

Kuldebølgen er døpt «Beistet fra øst» av britiske medier, ettersom den stammer fra sibirområdet. I Nederland har de kalt den «Den sibirske bjørnen», mens i Sverige har de kalt den «Snökanonen från öster».

I Sverige er det først og fremst det kraftige snøværet, og ikke nødvendigvis kulda, som har skapt problemer. Der og i Danmark har kombinasjonen av snø og glatte veier ført til trafikkaos.

Rekordvarme i Arktis

Mens kulda herjer i Europa, har Arktis opplevd varmegrader og rekordhøye temperaturer.

Ifølge forskerne er det vanlig at varmebølger når området midt på vinteren ettersom undervannsstrømmene noen ganger snur. Men det er først de siste årene varmen har blitt så «ekstrem» som nå.

–De siste tre eller fire årene har det vært minst en av disse hendelsene der området rundt Nordpolen faktisk opplever temperaturer over null grader midt på vinteren, noe som er ganske spesielt ettersom det ikke er sollys, sier den canadiske polforskeren Walt Meier til CBC.