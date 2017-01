Minst 30 brannmenn døde etter bygning kollapset i Iran

Minst 30 brannmenn er døde og 38 til er skadet etter at Plasco-bygningen i Tehran, hovedstaden i Iran kollapset i formiddag, melder iransk statlig tv ifølge AP. De har ikke oppgitt kilder til informasjonen. Det er usikkert om sivile døde i kollapsen, men flesteparten av kundene og butikkeierne var blitt evakuert. Brannmennene ble værende i bygningen for å prøve å slukke brannen, da den kollapset over dem.

– Man frykter at mange er fanget i ruinene, sier en journalist i iransk statlig tv.

Grunnen til brannen er ikke kjent.

Brannmenn fra over ti stasjoner kom til stedet og over 200 stykker jobbet med slukkingsarbeidet. De hadde kjempet mot flammene i flere timer, da hele bygningen, i løpet av få sekunder, braste sammen på direkte tv. Brannvesenet fikk beskjed om brannen rundt klokken åtte, lokal tid.

Plasco-bygningen er ikonisk og ble bygget på begynnelsen av 60-tallet av den iransk-jødiske forretningsmannen Habib Elghanian og oppkalt etter hans firma, som drev med plastproduksjon. Det var en av de aller første høyblokkene som ble bygget i Iran og var den høyeste i landet med sine 17 etasjer. I første etasje er det et kjøpesenter, melder AP.

Flammene kunne sees fra flere kilometer fra den gamle bygningen.