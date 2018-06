Minst 25 personer døde etter vulkanutbrudd i Guatemala

Utbruddet begynte søndag formiddag lokal tid fra vulkanen Fuego, som ligger 44 kilometer sørvest for hovedstaden Guatemala by.

Totalt har 25 personer mistet livet, ifølge Reuters.

Sergio Cabañas, leder for katastrofemyndighetene i landet (CONRED), opplyser også at et ukjent antall personer er savnet. 1,7 millioner mennesker har blitt påvirket av vulkanutbruddet, melder CNN.

– I enkelte av de evakuerte områdene rundt vulkanen Fuego kommer ikke hjelpearbeidere til, og det fryktes derfor at dødstallet vil stige ytterligere, sier Cabañas.

Barn omkom

Fire personer mistet livet da lava satte fyr på huset deres i landsbyen El Rodeo i San Marcos. To barn døde da de sto på en bro og så på utbruddet. En syvende person ble funnet liggende på gaten i El Rodeo og døde i en ambulanse kort tid etterpå.

På grunn av antall savnede og skadde frykter myndighetene dessuten at dødsfallet vil stige ytterligere.

REGN AV ASKE: Bilførere kjører gjennom et "lett regn" av aske etter vulkanutbruddet fra Fuego i Guatemala. Foto: Luis Soto / AP

Omkring 3100 personer er evakuert fra nærliggende landsbyer, som er i ferd med å dekkes av svart aske. Askestrømmene som har rent ned fra vulkanen har holdt temperaturer opp mot 700 grader, ifølge myndighetene.

Vulkanen har sendt aske mer enn seks kilometer opp i luften, og noe av det har allerede begynt å falle ned over Guatemala by. Den internasjonale flyplassen i hovedstaden er stengt som følge av vulkanutbruddet.

ASKESKY: Vulkanen Fuego spyr ut en tykk sky av aske etter utbruddet søndag. Fuego, som betyr ild på spansk, er en av Mellom-Amerikas mest aktive vulkaner. Foto: Santiago Billy / AP

Landesorg

President Jimmy Morales har erklært tre dagers landesorg, melder BBC. I en uttalelse sent søndag kveld snakket presidenten om nasjonens «dype smerte» som følge av «uopprettelige tap» av menneskeliv.

Dette var det andre utbruddet fra vulkanen Fuego i år. og det kraftigste utbruddet siden 1974.