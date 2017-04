Minst 25 drept og flere skadd etter eksplosjon under påskefeiring i Egypt

TV-bilder fra innsiden av kirka viser hvordan kirkesang plutselig blir avbrutt av et høyt smell.



Det var Mar Girgis koptiske kirke i byen Tanta som ble rammet av eksplosjonen. Tanta ligger omlag 55 kilometer nord for Egypts hovedstad Kairo.



Kirken var fullsatt da koptiske kristne markerte Palmesøndag. Det er foreløpig ingen som har tatt på seg skylden for hendelsen. Egyptiske myndigheter fordømmer angrepet, og beskriver det som en «kriminell handling mot alle egyptere».



Omlag 10 prosent av Egypts befolkning er koptiske kristne, og de fleste av dem tilhører den koptisk-ortodokse kirken. Spenningene mellom den kristne majoriteten og den muslimske majoriteten har de siste årene økt, siden overhodet for den koptiske kirken, pave Tarwadros II, gikk ut offentlig og støttet militærkuppet i juni 2013.



I desember mistet 27 mennesker livet og over 30 personer ble såret da en bombe gikk av ved en koptisk katedral i Kairo. De fleste av ofrene var da barn og kvinner, ifølge AP. IS påtok seg senere skylden for angrepet.

