Minst 22 omkom då tornado knuste nabolag i Nashville

Både bustadhus, restaurantar, skular og andre bygningar vart ramma. Tornadoane reiv ned kraftliner og slengde personbilar, lastebilar og traktorar opp i lufta saman med restar frå dei raserte bygningane.

Ved sidan av dei 22 stadfesta omkomne er også 150 menneske sende til sjukehus for behandling av mindre alvorlege skadar. Lokale innbyggjarar fortel at dei sprang for livet bort frå dei fullstendig knuste heimane sine.

Norsk student ramma

På John C. Tune-flyplassen utanfor Nashville vart fleire titals mindre fly sterkt skadde i dei kraftige vindbyene. National Weather Service sende ut denne krisemeldinga på Twitter: «Kom dykk til ein sikker stad. Dette er ein svært farleg storm».

Dette er restane av restauranten Geist i sentrum av storbyen Nashville. Foto: Alex Carlson / AP

Den norske studenten Karoline Jøstne bur berre 500 meter unna området der uveret ramma som verst.

– Nabolaget mitt ser ut som ei krigssone, skriv ho på Twitter. Ifølgje NTB er ho no utan straum i bustaden sin, og ho er «ganske skjelven, men i live og trygg».

Styresmaktene i Tennessee stadfestar at 40 menneske er funne døde og at over 40 bygningar er raserte. Redningsmannskap leitar framleis etter skadde menneske i ruinane.

– Lokalsamfunnet øydelagt

– Nashville lir, og lokalsamfunnet vårt er øydelagt. Tankane våre går til dei som har mist sine kjære, skriv ordføraren i Nashville, John Cooper, på Twitter.

Tornadoane oppstod som følgje av fleire kraftige stormsentrum, som strekte seg over eit område frå Montgomery i Alabama til det vestlege Pennsylvania. Tennessee er ein av fleire delstatar som held primærval for Det demokratiske partiet tysdag, og fleire vallokale er flytta frå øydelagde bygningar.

Styresmaktene bad folk halde seg innandørs fram til det vart lyst, slik at dei kunne danne seg eit bilete av skadane på bygningar og infrastruktur.