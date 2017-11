Tallet på døde har passert 330, og ifølge statlige medier er minst 3,950 skadd, forteller de siste meldingene fra området som er rammet av jordskjelvet.

Skjelvet med en styrke på 7,3 kunne merkes i store deler av Midtøsten.

De aller fleste av ofrene befant seg i Kermanshah-provinsen i Iran, opplyser lokale myndigheter.

Bygninger har kollapset og veier er ødelagt i området, og hele landsbyer skal være rasert.

STORE ØDELEGGELSER: I dette bildet som er levert av Irans studenterbyrå, ISNA, ser vi ødelagte bygninger og en bil i Sarpol-e-Zahab i Vest-Iran, etter jordskjelvet søndag kveld. Foto: Pouria Pakizeh / AP

Jordskjelvet rammet det fjellrike grenseområdet klokken 21.18 søndag kveld.

Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS hadde skjelvet en styrke på 7,3.

Skjelvet hadde sitt senter 23 kilometer under jordoverflaten, 30 kilometer sørvest for den kurdisk-irakiske byen Halabja, tett opp mot grensen til Iran. Fra området meldes det om strømbrudd, og i Iran har mange rømt ut av husene sine.

Iranske medier melder at det er skader i fjorten provinser.

Folk trøster hverandre i Sarpol-e Zahab i Kermanshah, Iran, etter skjelvet. Foto: Tasnim News Agency / Reuters

Fanget i ruinene

Over 236 personer er bekreftet omkommet i Kermanshah-provinsen i Iran, opplyser lokale myndigheter. De aller fleste ofrene er i byen Sarpol-e Zahab, hvor også sykehuset er rammet av jordskjelvet.

– Det er fortsatt mennesker begravet i ruinene. Vi håper dødstallet og antall skadde ikke vil stige altfor mye, men det vil stige, sier viseguvernør Mojtaba Nikkerdar i Kermanshah. Han opplyser at det jobbes med å sette opp nødhjelpsleire i området.

KOLLAPSET BYGNING: En bygning har falt sammen i Darbandikhan i Irak. Foto: Ako Rasheed / Reuters

Ifølge kurdisk helsepersonell er minst fire mennesker omkommet i Irak, og minst 50 såret. Det er byen Darbandikjan, som skal være den irakiske byen som er hardest rammet.

Stort område

Jordskjelvet kunne merkes fra Libanon til Abu Dhabi i De forente arabiske emirater. European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) skriver på Twitter at skjelvet kunne merkes opptil 1500 kilometer unna, og at 180 millioner mennesker kan ha kjent rystelsene.

I området der det hadde sitt episenter bor det imidlertid et fåtall, men ifølge EMSC er det sannsynlig at bygninger er skadd.

– Akkurat her er det vel ingen høyhusbebyggelse, men husene er ikke konstruert for å stå imot så kraftige skjelv. Dette er et like kraftig skjelv som det i Haiti som kostet 250.000 menneskeliv, sier seismolog Ari Tryggvason ved Uppsala universitet.

Jordskjelvet har ført til ødeleggelser både i Iran og Irak. Her fra en butikk i den irakiske byen Halabja. Foto: Social Media / Reuters

– Trodde det var krig

En rekke mindre etterskjelv har oppstått i etterkant av søndagens jordskjelv.

Den irakiske fotballspilleren Brwa Nouri, som spiller for den svenske klubben Östersund, var blant dem som merket skjelvet. Han oppholder seg i Karbala i forkant av en privatlandskamp mellom Irak og Syria.

– Vi bor i åttende etasje på hotellet. Det kjentes som om alt raste sammen, sier han til SVT Sport.

– Folk trodde det var krig. Han jeg bor sammen med dro i meg og vi løp ut, sier Nouri.

LETER: Redningsarbeidere leter etter overlevende i ruinene i Sarpol-e Zahad. Foto: Pouria Pakizeh / AFP