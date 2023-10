Minst 20 døde i trafikkulykke i Italia

Ulykken skal ha skjedd i Mestre nær Venezia, nord i Italia.

Minst 21 personer skal nå være døde og minst 12 skadd, melder avisen La Repubblica.

Innenriksminister Matteo Piantedosi sier til avisen at han frykter dødstallene vil stige.

Et bilde i avisen viser et rykende bussvrak som ligger på taket under en bro.

Bussen har falt ned ti meter, skriver avisen Corriere della sera.

Det ser ut til at bussen har kjørt på en bro ved jernbanesporene. Bussen har så falt ned, før den begynte å brenne.

Bussen skal ha gått på metan, og denne tok fyr i kollisjonen, skriver La Repubblica.

– En enorm tragedie

Statsminister Giorgia Meloni har kommet med en uttalelse:

– Jeg uttrykker mine dypeste kondolanser, mine personlige og hele regjeringens, for den alvorlige ulykken som fant sted i Mestre. Våre tanker går til ofrene og deres familier og venner, sier Meloni.

Hun sier hun er i nær kontakt med ordføreren Luigi Brugnaro.

– En enorm tragedie rammet vårt samfunn i kveld, skriver Brugnaro på X/Twitter.

Han har også lagt ut et bilde fra stedet.

– En apokalyptisk scene, det finnes ikke ord, skriver han.

Røyk stiger opp fra den havarerte bussen. Foto: Luigi Brugnaro / Twitter