Minst 19 døde etter storbrann i New York

Over 60 personer er skadd, for 13 av dem er tilstanden kritisk.

Brannen skal ha startet i en defekt elektrisk varmeovn, skriver NBC New York. Ifølge avisen er brannen den verste i byen på 30 år.

– Det var mennesker som var fanget i leilighetene sine i hele bygningen, sier Dan Nigro i brannvesenet i New York.

Overlevende har fortalt at de løp gjennom svart røyk i oppgangene og at det nesten var umulig å puste.

Startet i tredje etasje

Røyk flommer ut av vinduene i boligblokken i Bronx. Foto: Tanisha Ashe / Reuters

Brannen oppsto søndag formiddag lokal tid i en leilighet i tredje etasje i en 19 etasjer høy bygård. Den spredte seg raskt, til tross for at store brannmannskaper jobbet på spreng for dempe flammene. Brannen ble slukket ved 13-tiden, lokal tid.

Flere av leilighetene i boligblokka er bygget om til mindre hybler, og det gjorde slokningsarbeidet vanskelig, sier en talsmann for brannvesenet.

Røyk spredte seg raskt

Selve brannen spredte seg ikke så langt. Kun én leilighet og en tilstøtende gang er nedbrent. Det store skadeomfanget skyldes røyken som fikk spre seg i boligblokken.

Døren til leiligheten og en dør til et trapperom hadde stått åpne, noe som gjorde at røyk raskt spredte seg gjennom hele bygningen, fortalte brannsjef Daniel Nigro på en pressekonferanse i natt.

Dørene skal lukkes automatisk ifølge forskriftene, men det er usikkert om reglen gjelder for denne bygningen, skriver nyhetsbyrået AP.

Brannmannskapene fant døde og skadde i hver etasje. Mange døde av kvelning og hjertestans.

Noen av beboerne fortalte at de i starten ignorerte røykvarslerne fordi falske alarmer er så vanlig i bygningen med 120 enheter. Blokken består av rimelige boiger og er bygget tidlig på 1970-tallet.