Minst 180 fanga på hotell i eit tre dagar langt angrep i Mosambik

Det innestengde arbeidarane fortel at militæret i Mosambik prøver å evakuere dei frå byen, som ligg nær eit stort gassanlegg på Afungi-halvøya i provinsen Cabo Delgado.

Ifølgje den lokale nyheitsnettstaden Pinnacle News skal minst 21 soldatar og mange sivile vere drepne i angrepet.

– Nesten heile byen er øydelagd. Mange er døde, sa ein av dei som jobbar på gassanlegget fredag kveld.

Det har òg komme ubekrefta meldingar om kapring av to fartøy utanfor Palma.

Militante islamistar

Militante islamistar starta angrepet mot kystbyen onsdag ettermiddag. Innbyggjarar flykta inn i eit skogsområde, og arbeidarane søkte tilflukt på Hotel Amarula.

Styresmaktene har bekrefta åtaket og seier at soldatar er sende til området for kjempe mot angriparane.

Ein annan innestengd arbeider, som jobbar for ein underleverandør til den franske olje- og gassgiganten Total, seier at eit helikopter flaug over hotellet for å prøve å finne ein trygg måte å evakuere arbeidarane på.

Tusenvis drivne på flukt

Total har investert store beløp i utvinning av naturgass i Cabo Delgado, men evakuerte tidlegare i år fleire tusen tilsette på grunn av mangel på tryggleik.

Militante islamistar som sver truskap til den ytterleggåande islamistgruppa IS, har angripe landsbyar og byar i provinsen og tvinga nærare 700.000 på flukt.

Minst 2600 menneske er drepne i valdshandlingar i området, ifølgje oversikta til Armed Conflict Location and Event Data (ACLED).