Minst 175 døde i flom og jordskred i Sør-Asia

Regnet har høljet ned i tre døgn og utløst flom og jordskred som har tatt minst 80 menneskeliv i Nepal, 73 i det nordlige og østlige India og 22 i Bangladesh.

Dødstallene er ventet å stige, fordi myndighetene i de tre landene ennå ikke har full oversikt, og fordi det er meldt enda mer regn.

Den største byen i Dinajpur-distriktet under vann

Rundt 200.000 personer er innlosjert i midlertidige leirer som myndighetene har etablert i delstaten Assam nordøst i India. I delstaten Bihar, som grenser til Nepal, har sju elver nådd kritisk nivå, og 15.000 personer har måttet forlate sine hjem.

I Nepal står 48.000 boliger fullstendig under vann, ifølge myndighetene. 700.000 personer er omringet av flomvann etter at flere elver har gått over sine bredder i Bangladesh.

– Byens flombarriere ble vasket bort av vannmengdene og satte mesteparten av den største byen i Dinajpur-distriktet under vann, sier en lokal tjenestemann i Bangladesh.

Ødelagte rismarker

Rundt 70 prosent av all dyrket mark i Bangladesh står under vann, ifølge myndighetene. I Nepal har viktige rismarker blitt ødelagt, og tusenvis av bønder har måttet søke tilflukt på skoler og i telt. En rekke landsbyer og bygder er isolert. Røde Kors advarer mot mangel på trygt drikkevann og mat.

Monsunregnet er nå ventet å forflytte seg vestover, og myndighetene i Nepal har derfor evakuert 74.000 mennesker fra et sårbart område vest i landet.