Minst 16 er skutt eller skadet i New York

Angrepet skjedde i morgenrushet tirsdag på en T-banestasjonen i Brooklyn, melder ABC7. Det er snakk om stasjonen ved 36th Street ved Sunset Park i Brooklyn.

Minst 16 er skutt eller på annen måte skadet, melder abc7.

Til New York Times sier en talsperson for sykehuset NYU Langone Hospital-Brooklyn at åtte personer blir behandlet for både skuddskader og innånding av røyk.

Tilstanden til alle de åtte skal være stabil.

Skyting i T-banen i New York Du trenger javascript for å se video.

Det ble først meldt om udetonerte eksplosiver på stedet. Politiet har nå sjekket ut flere mistenkelige gjenstander, og det skal ikke være aktive eksplosiver på stedet.

Folk flyktet da skytingen begynte, og flere amerikanske medier melder at det ser ut til det ble utløst minst en røykbombe.

Her løper passasjerene ut av t-banevognen Du trenger javascript for å se video.

Gjerningsmann på frifot

Angrepet skal ha skjedd på et t-banetog på vei sørover rett etter stoppet på 25th Street. Etter at dørene stengte skal den mistenkte ha kaste røykbomber og startet å skyte, skriver abc7.

Videoer fra øyenvitner viser hvordan T-banen stopper på stasjonen på 36th Street, dørene åpnes og både røyk og sjokkerte passasjerer velter ut.

Det var kaotisk på stedet, med flere skadde personer som falt om utenfor T-banevognen og som fikk hjelp av medpassasjerer. Andre flyktet unna i panikk.

Nødetater utenfor inngangen til T-banestasjonen hvor minst 13 ble skutt i New York. Foto: John Minchillo / AP

Den mistenkte gjerningsmannen, som skal være iført gassmaske og oransje vest, skal fortsatt være på frifot.

Politiet leter etter en mann som skal være rundt 170 cm høy og rundt 80 kg tung.

Det lokale politiet ber folk om å holde seg unna området.

Togene på T-banestasjonen skal være stanset.

FBI på plass

Det amerikanske sikkerhetspolitiet FBI skal være på plass på åstedet for å bistå politiet i New York, skriver ABC News.

En kilde i FBI sier de bistår politiet i New York og at det foreløpig er uklart om skytingen er knyttet til terrorisme.

T-T-banestasjonen i Brooklyn hvor mange ble skutt tirsdag morgem lokal tid.

Også bombegrupper og såkalte SWAT-team skal også være på plass, skriver både Fox5 og BBC.

Politiet undersøker mistenkelige gjenstander på en T-banestasjon i New York. Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters

President Biden informert

President Joe Biden er orientert om skyteepisoden, skriver hans talskvinne Jen Psaki på Twitter.

Videre skriver hun at ansatte ved Det hvite hus er i kontakt med borgermesteren og politisjefen i New York for å tilby hjelp hvis de trenger det.

Også justisminister Merrick Garland og sikkerhetsminister Alejandro Mayorkas har blitt orientert, opplyser departementene deres.

Det gjelder også borgermesteren i New York, Eric Adams og guvernør Kathy Hochul.

Antallet skytinger har økt i New York fra 260 på samme tid i fjor til 296 så langt i år, skriver The New York Times.

Skoler er stengt

Skoler i nærheten av T-banestasjonen er av sikkerhetsgrunner har stengt dørene og holder elevene inne., det melder abc7.

Amerikanske skoler har rutiner for hvordan skal håndtere masseskytinger.