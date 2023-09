Minst 16 drept i russisk angrep 

Videoer fra angrepet viser sivile ukrainere ute ved et marked i Kostjantynivka.

Plutselig så smeller det. En eksplosjon. De som overlever løper vekk og skjuler seg. Men ikke alle er like heldige.

Det er foreløpig få detaljer om angrepet, men det skal være et barn blant de 16 drepte.

Ifølge nettstedet Novosti Donbassa var angrepet rettet mot et utendørsmarked sentralt i byen. Andre lokale medier beskriver angrepet som et rakettangrep.

Industribyen Kostjantyvinka ligger nær frontlinjen i Donetsk fylke og har gjentatte ganger vært utsatt for angrep under krigen.

I en uttalelse sier president Volodymyr Zelenskyj at han frykter at dødstallene vil stige.

Zelenskyj selv sier at angrepet rammet et marked, butikker og et apotek.

– De angrep folk som ikke har gjort noe galt. Den russiske ondskapen må bekjempes så snart som mulig, sier han.

Zelenskyjs rådgiver Mykhajlo Podoljak opplyste om dødstallet fra angrepet til nyhetsbyrået Reuters onsdag ettermiddag, men går ikke i detalj.

Det er store ødeleggelser etter angrepet. Ukrainsk nødtjeneste jobber etter angrepet på Kostjantynivka. Flere biler sprengte som følge av angrepet. Det er flere biler som ble sprengt.