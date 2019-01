Minst 16 drept i angrep mot USAs styrker i Syria

I tillegg til at fire amerikanske soldater ble drept, ble tre amerikanere såret, opplyser en amerikansk tjenestemann overfor nyhetsbyrået Reuters.

Angrepet skjedde i nærheten av noe som kan se ut som et serveringssted. Amerikanske styrker har flere ganger besøkt nettopp dette stedet når de har hatt spisepauser under sine patruljer. Det skriver avisen The New York Times.

Ifølge vitner hadde de amerikanske soldatene et møte med en lokal og vennligsinnet militsgruppe inne på et spisested, ifølge The Guardian.

Vitnene fortalte også at selvmordsbomberen utløste sprengladningen like utenfor restauranten.

Flere av de sårede ble evakuert med helikoptre.

USA har tidligere kun mistet to soldater i kamper siden de gikk inn i Syria i 2014.

USAs president Donald Trump er blitt orientert om angrepet. Det bekrefter hans talskvinne Sarah Huckabee Sanders ifølge CNN.

Onsdag ettermiddag melder Reuters at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hevder at nok en amerikaner skal være død etter angrepet og at minst 20 er såret. Dette er ennå ikke bekreftet.

IS tar på seg skylden

IS hevder via sin propagandakanal at angrepet ble utført av en person i bombevest. Målet var en patrulje fra den internasjonale koalisjonen i Manbij nord i Syria.

amerikanske styrker i nærheten av området i Manbij der selvmordsbomberen slo til. Foto: AFP

Angrepet skjer bare noen uker etter at Donald Trump fortalte at han ønsket å trekke de rundt 2.000 soldatene USA har i Syria. Amerikanerne har allerede startet tilbaketrekkingen av noe utstyr.

Trump annonserte selv på Twitter at terrorgruppen IS var nedkjempet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ba om russisk hjelp

Den kurdiskdominerte, USA-støttede SDF-militsen har siden 2016 hatt kontroll over Manbij, som ligger få kilometer fra grensen til Tyrkia.

Med støtte fra USA erobret SDF-militsen byen fra den ytterliggående islamistgruppa IS.

I desember inntok russiske soldater Manbij for å støtte syriske regjeringsstyrker etter forespørsel fra den kurdiske YPG-militsen.

Den fryktet en tyrkisk storoffensiv etter at president Donald Trump varslet at han ville trekke ut de amerikanske styrkene i Syria.