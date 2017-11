Minst 15 trampet i hjel i Marokko under matutdeling

– Folk dyttet og brøt ned sperringene. Politiet på stedet ble overveldet. Selv når det lå folk på bakken, fortsatte kampen om maten, sier et vitne til Sky News.

Det er foreløpig uklart hva det var som startet kaoset, som endte med at minst 15 omkom etter å ha blitt trampet i hjel.

Ti personer ligger også på sykehus med skader, ifølge marokkanske myndigheter.

Hendelsen fant sted i byen Sidi Boulalam, sør for Casablanca i Marokko.

Rammet av tørke

Det var da en lokal organisasjon delte ut mat på det ukentlige markedet, det brøt ut panikk, heter det i en uttalelse fra det marokkanske innenriksdepartementet.

I Marokko er det vanlig at private organisasjoner og grupper, i tillegg til myndighetene, driver matutdeling én gang i uka på markedet, skriver nyhetsbyrået Ap.

Deler av Marokko er rammet av tørke, og flere steder er folk avhengige av å få utdelt matforsyninger.

VIL HJELPE: Kongen i Marokko, her sammen med Nicolas Sarkozy, sier han vil hjelpe de pårørende og skadde etter tragedien. Foto: Ian Langsdon / AFP

Etter at tragedien ble kjent har den marokkanske kongen, Kong Mohammed VI, har gitt instruksjoner om at «den nødvendige hjelp vil bli gitt til ofrenes familier, samt de skadde», melder Sky News.

Problemer

Den marokkanske regjeringen har lenge forsøkt å finne løsningen på landets problemer med tørke, ifølge Washington Post.

I fjor holdt den marokkanske kongen nasjonal bønn for regn ved to anledninger. Dette for å få slutt på tørken i landet, skriver avisa.

Men ifølge eksperter trenger landet nye løsninger i landbruket, ikke guddommelig inngripen.