Minst 14 knivstukket på buss i Lübeck: – Passasjerer hoppet ut av bussen mens de skrek

Ifølge Lübecker Nachrichten knivstakk en mann flere personer. To personer skal være alvorlig skadd, mens tolv andre skal ha fått lettere skader. Gjerningspersonen er pågrepet av politiet, bekrefter politiet i delstaten Schleswig Holstein på Twitter.

Politiet skriver også at ingen døde i angrepet.

Lokalavisen har snakket med et øyevitne, som bare omtales som «Lothar H.». 87-åringen, bor i området der angrepet skjedde.

– Passasjerer hoppet ut av bussen mens de skrek, det var forferdelig, og så ble de skadde fraktet vekk.

– Et blodbad

Ifølge Lothar H. hadde gjerningsmannen en kjøkkenkniv. Lokalavisa har også snakket med et annet, ikke navngitt øyevitne. Vedkommende forteller at bussen var full av passasjerer, da en av passasjerene tok av seg ryggsekken.

Gjerningsmannen tok deretter tok fram et våpen og begynte å angripe passasjerer. Et tredje øyevitne sier en busspassasjer akkurat hadde reist seg for å gi plassen sin til en eldre kvinne, da han ble knivstukket i brystet av gjerningsmannen.

– Det var et blodbad, sier vitnet, ifølge Lübecker Nachrichten.

Gjerningsmann pågrepet

Lokalavisa erfarer også at gjerningsmannen er en mann i midten av 30-årene. Bussjåføren stoppet umiddelbart bussen, og skal også ha blitt angrepet. Han skal likevel ha vært i stand til å åpne dørene, slik at passasjerene kom seg ut.

Like etter skal gjerningsmannen ha blitt arrestert av en politibil som tilfeldigvis var i området. Natsot Ulla ved påtalemyndigheten i Lübeck sier at politiet klarte å overmanne angriperen, som vil bli avhørt i løpet av dagen.

Politiet har ikke fått bekreftet gjerningsmannens identitet, og ønsker foreløpig ikke å kommentere hva som er bakgrunnen og motivet for angrepet.

Like før klokken 15.00 skrev politiet i delstaten Schleswig-Holstein på Twitter at det var mye politi i Lübeck, i forbindelse med en hendelse.

Politiet har sperret av området der angrepet skjedde. Ifølge en talsmann for politiet undersøker politiet omstendighetene rundt angrepet.

Politiet har opprettet en krisetelefon for berørte etter angrepet, melder Lübecker Nachrichten.