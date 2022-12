Minst 12 døydde i vinterstorm i USA – over 1 million er utan straum

Fleire titals millionar menneske går inn i jula i bitande kulde i USA og Canada. Uvêret er på eit nivå ein berre ser kvart femte eller tiande år, opplyser Canadas meteorologiske institutt.

Ifølgje The New York Times har uvêret ført til at minst 12 menneske har døydd. Det handlar i hovudsak om trafikkulukker på grunn av stormen.

I USA er det sendt ut farevarsel i store delar av landet. Meir enn 200 millionar menneske bur i slike farlege områda.

– Det er eit av dei mest utbreidde vinter-farevarsla nokon gong, opplyser USAs meteorologiske institutt.

48 kuldegradar

Enkelte stader er det så kaldt som 48 minusgradar. I tillegg er det tungt snøfall og kraftig vind. Rundt 1,5 millionar menneske er utan straum, stort sett sør og aust i USA.

Dei hardast ramma delstatane er Maine, New York, Pennsylvania, Virginia samt Nord- og Sør-Carolina. Her er det registrert over 100.000 straumbrot.

– Dette er ein enorm fare i heile delstaten, seier New Yorks guvernør Kathy Hochul.

Ho seier at vegane er som skøytebanar og ber folk la bilen stå. Fleire stader er det sett i verk køyreforbod. Det gjeld mellom anna i Hamburg, nord i New York.

– Eg kan ikkje sjå andre sida av gata. Vi dreg ingen stader, seier Jennifer Orlando i Hamburg.

I Canada er 410.000 menneske utan straum natt til julaftan, skriv BBC.

Over 330.000 av dei er i Quebec, men også i Ontario er det mange straumbrot.

Overlevingsutstyr

Sjølv i sørlege delstatar som er vann til langt mildare vintrar, er det no kaldt.

I El Paso i Texas rammar det migrantar. Fleire samlar seg i kyrkjer, skular og andre offentlege bygg for å finne varmen.

Enkelte vel likevel å halde seg ute, der det er ned mot 9 minusgrader, for ikkje å få migrasjonsstyresmaktene på nakken.

På den mexicanske sida av grensa bur fleire tusen i mellombelse teltleirar, og mange av dei frys no.

I Chicago seier Burke Patten i Night Ministry, som hjelper heimlause, at dei deler ut overlevingsutstyr som frakkar, luer, stillongs, teppe og soveposar.

Beskriv bildet* (synleg for publikum) På Laguardia-flyplassen i New York venta passasjerar i lange køar fredag i håp om at flyet deira ikkje skulle bli kansellert. I New York har styresmaktene åtvara mot bilkøyring. Foto: Bebeto Matthews / AP

Problem for reisande

Uvêret skaper også problem for dei som skal heim til jul. Rundt 5000 flygingar vart innstilte fredag, og ytterlegare 7600 forseinka.

– Vi må berre halde oss positive. Sinne hjelper oss ikkje, seier Wendell Davis som sit fast i Chicago på veg heim til Cincinnati frå Frankrike.

Kulda fører også til at mange idrettsarrangement blir avlyst. Eit klipp av sportsreporteren Mark Woodley frå Iowa har gått viralt:

– Eg har gode og dårlege nyheiter. Dei gode nyheitene er at eg framleis har kjensle i ansiktet. Dei dårlege er at eg eigentleg skulle ønske eg ikkje hadde det, seier han på direkten.