Minst 112 døde etter jordras i Colombia

Minst 180 personer er skadd, og over 200 er savnet. Guvernøren i Putumayo-provinsen sier at hundrevis av familier fortsatt ikke er funnet, og at dødstallene trolig vil stige.

– Så langt har vi hentet ut 93 omkomne. Det er voksne, kvinner og spedbarn, sa politiets talsmann Omar Bonilla til radiostasjonen Caracol tidligere lørdag.

Skredene, som gikk fredag, kom etter flere dager med kraftig regn som fikk elvene til å gå over sine bredder rundt provinshovedstaden Mocoa. Påfølgende jordskred har revet vekk hele nabolag, skriver AFP.

Colombias president Juan Manuel Santos er ventet å besøke regionen lørdag. Byen Mocoa har rundt 40.000 innbyggere, og har mistet all strøm- og vannforsyning.

