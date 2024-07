Minst 110 menneske trampa i hel på religiøst møte i India

Tragedien utfalda seg kort tid etter ein hinduistisk religiøs seremoni i landsbyen Hathras nord i landet, skriv lokale medium.

– Deltakarane var på veg ut av lokalet då ein storm av støvpartiklar blinda dei. Dette førte til ei folketilstrøyming og denne tragiske hendinga.

Det seier Chaitra V., ein toppleiar i administrasjonen til nærliggande Aligarh by.

Ei gruppe politifolk møtte forsamlinga utanfor sjukehuset tysdag kveld. Foto: PAWAN SHARMA / AFP

Lokale styresmakter seier til Reuters at dei har funne 116 døde personar. Samtidig er fleire enn 150 sende til sjukehus med skadar, ifølge New York Times.

– Det var våt gjørme på ein stad der folk kan ha sklidd. På grunn av varmen kan det hende at folk tok seg til eit området der det var vatn, noko som også kan ha forårsaka hendinga.

Skuldar på eit overfylt lokale

Ifølge lokalt politi var opp mot 15.000 deltakarar til stades, sjølv om arrangørane berre hadde løyve til å huse 5000.

– Då tenesta var ferdig, starta alle å springe ut, seier ei kvinne namngitt som Shakuntala til nyheitsbyrået Press Trust of India.

Sørgande samlar seg rundt ein av dei døde utanfor Sikandrarao-sjukehuset i Hathras-distriktet. Foto: Manoj Aligadi / AP

– Folk datt ned i ein rennestein ved vegen. Dei byrja å dette oppå kvarandre og hamna i klem til dei døydde.

Umesh Kumar Tripathi, ein sjukehusleiar i nabodistriktet Etah, seier til lokale medium at medisinsk personell har identifisert tre døde barn.

Tripathi legger til at dei fleste av dei døde er kvinner, og at «mange skadde» er lagt inn på sjukehus. Ho seier administrasjonen prøvar å stille med all den hjelpa dei kan.

BBC melder at slektningar har byrja å frakte offera til sjukehus med lastebilar, tuk-tukar og til og med motorsyklar. Biletet viser ein ambulanse ved Sikandrarao-sjukehuset. Foto: Manoj Aligadi / AP

Krev at hendinga blir etterforska

Sjefministeren i delstaten har gitt ordre om at hendinga skal etterforskast. Styresmaktene i Hathras seier at undersøkingar av dei avdøde er i gang.

Hendinga er ikkje utan sidestykke under store religiøse festivalar i India. Men dette er den verste på mange år.

I 2013 døydde omtrent 115 menneske i ei liknande hending i Ratangarh-tempelet i Madhya Pradesh. Då var 150.000 menneske samla for å feire Navratri.

Fem år tidlegare blei 250 menneske trampa i hel i Chamundagar-tempelet i Rajastan.