Minst 1000 personer evakuert etter skogbrann i Malaga

Mer en 1000 personer har fått beskjed om å evakuere i ettermiddag etter en stor skogbrann i Malaga. Det melder lokalavisen Malaga Hoy.

Skogbrannen er i kommunen Mijas, som ligger i Malaga-provinsen.

Evakueringen skal gjelde i tettstedet Alhaurín el Grande og Alhaurín de la Torre, ifølge avisa.

Infoca, tjenesten for slukking av skogbranner i Andulcia, sier til Malaga Hoy at det er for tidlig å si noe om hva som har forårsaket brannen.

Skogbrann i Málaga: Over 1000 personer er evakuert

Flere steder i Europa er det skogbrann. På grunn av ekstremvarmen i Sør-Europa har det vært vanskelig for brannslokkingstjenester å få kontroll.

Skogbranner i Portugal

Portugal har innført beredskapstilstand på grunn av skogbrannene.

Torsdag var over 3000 brannfolk satt inn for å slukke skogbranner som har rammet Portugal. Mer enn 25.000 dekar med skog har blitt svidd av i landet denne uka.

Minst 30 hus er blitt skadd.

Onsdag ble det telt hele 200 forskjellige branner.

En brannmann kjemper mot flammene i kommunen Alvaiazere, midt i Portugal. Landet har vært rammet av mange hundre skogrammer denne uka. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

– I går ble det målt 47 grader på et sted i Portugal. Det er juni-rekord om ikke målestasjonen blir annullert senere. Fra før er rekorden i landet 47,4 grader i august for noen år tilbake, sier John Smits.

Smits er statsmeteorolog i NRK.

– Spania har temperaturer midt på 40-tallet i dag. Heldigvis er det ikke så varmt så mange steder. På kysten i Spania og Portugal er det ikke så galt, sier han.

Statsmeteorolog i NRK, John Smits, jobber også i Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo. Norge er for langt unna for å bli rammet av hetebølgen som nå finner sted lenger sør i Europa, forteller han. Foto: Tore Meek / NTB

«Ekstremvarme» i Storbritannia

Britisk Meteorologisk institutt advarer i dag mot «ekstremvarme» på mandag og tirsdag neste uke. Det er første gang at instituttet har varselet om så ekstreme temperaturer opp mot 40 grader på det som er betegnet som rødt nivå.

Britisk Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel. Foto: Skjermdump / Met Office

Det kan føre til fare for trafikkproblemer, strømbrudd og risiko for liv og eiendom.

– Briter er ikke spesielt vant med høye temperaturer. Det er aldri målt 40 grader der. Det er først og fremst sørlige områder som blir berørt, Skottland slipper unna, sier statsmeteorologen, sier John Smits.

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) melder at den pågående hetebølgen i Europa vil føre til en rask økning av forurensning i atmosfæren. Det er spesielt i urbane strøk at forurensningen vil øke.

Det er fordi forurensningspartikler blir fanget i lufta. Lufta ligger stille uten mye bevegelse og vind i varmen, forklarer John Smits.

– Så forurensningspartiklene hoper seg opp. Det fører til dårligere luftkvalitet, som påvirker helsa til sårbare folk.

Varmest i Finnmark

Klimaforsker Tore Furevik har advart mot at nordmenn ikke forstår hvor ekstremt farlig hetebølgene i Europa er.

– De er jo dødelige, ikke bare for naturen og dyr, men også for mennesker. Det er en klar sammenheng mellom dødstallene om sommeren og høye temperaturer, sier Furevik til NTB.

Brannmannskap forsøker å slokke en skogbrann utenfor Madrid. Spania og Portugal opplever sin andre hetebølge på under en måned. Foto: Bernat Armangue / AP

Det skal samtidig mye til for at de ekstreme temperaturene når helt opp til Norge. Geografisk ligger Norge for langt unna varmlufts-kjerneområdet i det nordlige Afrika, forteller statsmeteorologen Smits.

– Men vi hadde en runde i slutten av juni og begynnelsen av juli da det ble målt 32,5 grader i Banak i Finnmark. Det er Finnmark som har vært varmest i Norge i sommer.

For at varmen skal komme så langt nord, må den komme «bakveien», forklarer Smits.

– Varmen kan ikke komme nord eller vest fra. Den må komme øst eller sørøst fra, fra Russland og innover Finnmark. Kommer vinden fra andre veien faller temperaturen fort 20 grader.