Ifølge en talsmann for sykehuset i byen Peshawar i Pakistan, er minst 100 drept og 57 personer såret. Dødstallene steg også dagen etter angrepet, mens letingen i ruinene fortsatte.

Uklart hvem som står bak

– Vi har mottatt døde. Det er en nødssituasjon, sa talsmann Muhammad Asim Khan ved det lokale sykehuset til AFP etter at eksplosjonen hadde skjedd.

Det ble hevdet at Tehreek-e-Taliban, også kjent som Pakistansk Taliban eller TTP, sto bak.

En talsmann for gruppa har avvist at de har skylden for angrepet, så det er ikke klart hvem som sto bak.

Talsmann Mohammad Khurasani sier TTP ikke angriper moskeer eller religiøse steder.

Lederen for politiet i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen, Moazzam Jah Ansari, tror en utbrytergruppe fra TTP kan ha stått bak. Det samme sier en anonym sikkerhetskilde i Peshawar, skriver NTB.

Angrepet var et selvmordsangrep. Foto: Muhammad Sajjad / AP

Tror politifolk var målet

En selvmordsbomber deltok i ettermiddagsbønnen da han utløste sprengladningen og tok mange med seg i døden.

Moskeen ligger i nærheten av flere politikontorer i byen, og flere politimenn var der for å be denne ettermiddagen.

Mange av de drepte er fra politiet og man tror at de var målet for angrepet, melder BBC. Ifølge Reuters er 27 politifolk drept.

Politimannen Meena Gul forteller til nyhetsbyrået AP at han hørte rop og skrik etter eksplosjonen. Han aner ikke hvordan han overlevde.

Gul anslår at det var rundt 150 mennesker inne i moskeen da eksplosjonen skjedde.

Det er mange skadde og drepte etter angrepet på moskeen. Foto: Muhammad Sajjad / AP

En annen video delt i sosiale medier viste innsiden av moskeen. Flere menn går rundt i bygget, og en vegg ser ut til å ha gått med i eksplosjonen. Bønneteppene på bakken er dekket av støv og ødelagte bygningsrester.

– En del av bygningen har kollapset og vi tror at flere personer befinner seg under der, sa Sikandar Khan i politiet like etter angrepet.

Fordømmer angrepet

På Twitter skrev Pakistans tidligere statsminister Imran Khan at han sterkt fordømmer angrepet, som han kaller et terrorangrep.

– Mine bønner og kondolanser går til ofrenes familier. Det er meget viktig at vi styrker etterretningen og sørger for at politiet er rustet til å møte terrortrusselen, skrev Khan.

Statsminister Shahbaz Sharif bekreftet at det var snakk om et selvmordsangrep. Han varsler kraftige tiltak mot de ansvarlige. Han har også erklært en nasjonal sørgedag.

Også Norge har fordømt angrepet.

– Vi fordømmer dagens avskyelige angrep mot moskeen i Peshawar på det sterkeste, skrev utenriksminister Anniken Huitfeldt på Twitter.

Slik ser det ut etter angrepet i moskeen Du trenger javascript for å se video.

Sist gang det var en stor eksplosjon i Peshawar, var i mars i fjor, da et selvmordsangrep mot en sjiamuslimsk moské i byen tok livet av 56 mennesker.

Ekstremistgruppa IS tok den gang på seg skylden for bombeangrepet, som var det dødeligste i Pakistan siden 2018.