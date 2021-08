Forskere kaller den for en ekte olympisk mester. Den bitte lille jenteflaggermusen veide bare åtte gram, og var på størrelse med en mennesketommel, da den ble funnet i utkanten av London i 2016.

Der merket flaggermusmerker Brian Briggs den med en ring hvor det sto «London Zoo».

Senere skulle den fly hele veien fra London til landsbyen Molgino i Russland – litt over 2.000 kilometer i luftlinje.

Det er nettopp den lange reisen som er årsaken til at forskerne kaller flaggermusen for olympisk mester.

Turen til den lille flaggermusen er en av de lengste reisene en flaggermus har tatt i hele verden, ifølge det britiske Bat Conservation Trust.

Denne miniflaggermusen er samme type som den som reiste fra England til Russland. Foto: Cecilia Montauban / Bat Conservation Trust

Lengste reisen fra England

Det er den lengste reisen en flaggermus har tatt fra Storbritannia, og den eneste langdistanseflyvningen for flaggermus fra vest til øst i Europa.

De lengste flaggermusreisene man kjenner til har blitt gjort av små gutteflaggermus, og de har bare kommet seg til Latvia.

– Dette er veldig spennende. Det er gøy å kunne bidra til det internasjonale arbeidet for å beskytte disse ekstraordinære dyrene, sier Briggs i pressemeldingen til flaggermusorganisasjonen.

Frivillig flaggermusmerker Brian Briggs fant den lille flaggermusen i London i 2016. Foto: Patty Briggs / Bat Conservation Trust

Men miniflaggermusens utrolige reise skulle også bli lede til hennes død.

Når Svetlana Lapina, som er bosatt i Molgino i Russland, fant den lille flaggermusen, var den skadet.

Den hadde blitt tatt av en katt. En flaggermusorganisasjon i området tok den lille verdensmesteren inn og forsøkte å hjelpe den, men til ingen nytte.

Døde av katteangrep

Den bitte lille flaggermusen døde av skadene påført av katten. Men den hylles fortsatt av flaggermusforskerne.

– Dette er en utrolig reise, og den lengste vi kjenner til for noen flaggermus fra Storbritannia og over Europa. For en olympisk mester, sier sjefen i Bat Conservation Trust, Lisa Worledge, i pressemeldingen.

Hun sier at den lille flaggermusens reise er en spennende for forskningen på hvordan flaggermus beveger seg i verden.

Man vet foreløpig lite om hvordan flaggermustypen som den lille flaggermusen tilhører, reiser.

Nå samarbeider russiske og britiske flaggermusforskere om å skjønne mer om hvordan den lille flaggermusen klarte å reise helt til Russland.