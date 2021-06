Millioner av tyrkere følger mafiabossens avsløringer

Sedat Peker sender ut mildt sagt oppsiktsvekkende videoer fra et ukjent sted. Hver uke legger han ut en ny episode, ofte på flere timer, der han forteller om topp-politikeres rolle i lyssky affærer.

49 år gamle Peker har rømt fra Tyrkia, blant annet fordi han er beskyldt for å ha ledet en kriminell organisasjon. Nå har han benket seg ved et skrivebord, muligens i en av Emiratene. Ifølge BBC er han i Dubai.

Sedat Peker ser ut som en mafiaboss, under den oppknappede skjorten har han tykke gullkjeder. I videoene sitter han ved et bord med flere ark med notater. Han har et flipboard bak seg som han bruker når han vil tegne og forklare til sine seere.

En av dem er Gulistan Atas.

– Jeg ser videoene slik jeg ser Tv-seriene jeg følger hver uke. Jeg venter i spenning hver søndag. Da lager vi frokost og så ser vi Peker mens vi spiser, sier hun til nyhetsbyrået AP som har vært hjemme hos dem.

Gulistan og Alparslan Atas følger alle sendingene til Sedat Peker. Foto: AP

Sammen med mannen Alparslan Atas sitter hun ved frokostbordet og følger bossens utlegninger. Mannen sammenligner det de ser med berømte mafiafilmer.

– Akkurat som «Gudfaderen» eller «Scarface» har brent seg inn i alles minne, nå er Sedat Peker like kjent, sier han.

Forteller om politiske drap og våpenleveranser

Den 49 år gamle mafiabossen forteller om tidligere innenriksminister Mehmat Agar og sønnen Tolga. Han hevder Tolga voldtok en journaliststudent, drepte henne og dekket over forbrytelsen og forklart drapet som selvmord.

– Noen tror på historien til jegeren før løven har fortalt sin, sier han og legger ut om alt fra kokainhandel, politiske drap og våpenleveranser til hardkokte islamister i Syria.

Han fortalte om sønnen til tidligere statsminister Benali Yildirim, Erkan Yildrim. Han reiste til Venezuela, angivelig for å sette opp en ny kokain-rute fra Colombia til Tyrkia. Mens faren hevder at Erkan var i Venezuela for å dele ut covid-19 utstyr på vegne av Tyrkia.

Anklager innenriksministeren

Mange av anklagene er rettet mot dagens innenriksminister Suleyman Soylu, en svært mektig mann i Tyrkia.

– Soylu lovte at han skulle beskytte meg. Var det ikke du som ga meg politibeskyttelse? sier Peker.

Peker beskylder den maktglade innenriksminister for å sikte seg mot toppen og forsøke å utmanøvrere president Recip Tayyep Erdogan, skriver Bianet.org.

– Du undergraver storebror Tayyip, du isolerer ham og kutter kontakten hans med omverden. Du sier til ham at alt er bra i Tyrkia nå, mens folk begår selvmord fordi de ikke har råd til brød, sier mafiasjefen.

Sedat Peker sender fra et ukjent sted. Foto: Mehmet Guzel / AP

Sett av millioner

Disse anklagene og hundrevis av andre har satt Tyrkia på hodet. Videoene har 75 millioner visninger, et enormt antall i Tyrkia som har 82 millioner innbyggere.

Innenriksministeren har prøvd å forsvare seg og ber folk slutte å se på sendingene. På Twitter kaller han Peker for en «mafiatulling» og blodsuger. Han sier Tyrkia blir rent og velutviklet ved å kjempe mot dem han kaller kjeltringer.

I Tyrkia er 95 prosent av mediene styrt av presidenten og hans parti AKP. Folk tørster etter alternativ informasjon, forklarer Can Selcuki. Han er direktør for Tyrkiye Raporu som driver med meningsmåling og analyse.

– Først, vi må ikke glemme at Peker er en kriminell. Men den enorme interessen for videoene kan forklares med mangelen på åpenhet i samfunnet, sier han til Ap.

Can Selcuki tror mafiabossens sendinger fyller et informasjonsvakuum hos mange tyrkere. Foto: AP

Han påpeker at Peker svarer på spørsmål som myndighetene burde har svart på for lenge siden.

– Bilbomber som tok livet av gravejournalisten Ugur Mumcu i 1993, den mislykkede kuppnatten i 2016. Men staten svarer ikke og da leter folk etter svar annensteds, til og med hos en mafiaboss, sier Selcuki.

De siste ukene har både opposisjonen i landet og noen medier tatt til orde for at myndighetene bør svare på kritikken fra Peker.

Presidenten selv er naturlig nok lite begeistret for sendingene.

– Med Guds hjelp og folkets støtte vil vi ødelegge dette spillet, disse plot'ene,

sier Erdogan. Han lover å sette i gang etterforskning og stille kriminelle for retten.