Over sommeren har Madrid utviklet seg til et arnested for korona.

Den spanske hovedstaden har nå 695 tilfeller av covid-19 per 100.000 innbyggere. Det er dobbelt så mange som i resten av Spania. Det er også flest i Vest-Europa, ifølge Reuters.

De kommende dagene har nasjonale myndigheter beordret stans i nesten all reise inn og ut av Madrid. De forsøker å slå ned koronaen på nytt.

Spanjolene kan kun bevege seg over grensene for å gå på skole, jobb eller i andre nødvendige ærend.

Tidligere i år var Spania et av landene som innførte de strengeste smittetiltakene i Europa.

Nedstengninga fungerte. Siden landet åpnet opp igjen i juni har smittetilfellene derimot økt til mer enn 10.000 nye daglig.

Også i resten av Europa har det vært kraftig smittespredning.

SMITTEØKNING: Ansatte i skoler tar obligatoriske koronatester i Madrid. Hovedstaden har blitt et nytt sentrum for smittespredning. Foto: Bernat Armangue / AP

Lakmustest for Kina

Samtidig står Kina overfor en høytid. Millioner er ventet å legge ut på reise i hjemlandet.

Kinas nasjonaldag sammenfaller med en høstfestival. Ferien startet torsdag og varer fram til 8. oktober.

Høytiden blir en lakmustest for om Kina virkelig har klart å stanse spredninga av covid-19.

Etter at viruset ble oppdaget i Kina i desember, har det spredt seg til hele verden.

Siden mars har det kun vært mindre oppblussinger i Kina. Myndighetene har slått utbruddene hardt ned. Det har vært nådeløs stengning av byer og massetesting.

Kina har ikke rapportert nye lokale tilfeller av koronasmitte siden 16. august. Det skriver nyhetsbyrået AP.

MUNNBIND: Kineserne feiret nasjonaldagen 1. oktober med munnbind. Her overvar de en flaggheising for å markere 71-årsdagen for folkerepublikken Kina. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

10 millioner togturer daglig

I Hunan i Kina gjør Zeng Xiaoqi (24) seg klar til å reise til Beijing.

– Før jeg dro, tok jeg en test i hjembyen, sier hun til nyhetsbyrået AP.

Sykepleieren er ikke bekymret for å reise i hjemlandet. I de fleste områdene er det relativt lav risiko for å bli smittet av korona. Zeng har likevel pakket med seg munnbind, håndsprit og våtservietter.

I forrige måned lempet myndighetene på restriksjonene.

Turiststeder kan nå holde åpnet 75 prosent av normal kapasitet. Kineserne oppfordres til å holde avstand og bruke munnbind.

Kinas største reisebyrå på nett Ctrip regner med at rundt 600 millioner kinesere er turister i eget land kommende uke. Jernbanen tror de vil kjøre 108 millioner togturer fram til 8. oktober.

Selv om Kina har åpnet for reise innenlands, er landets grenser fortsatt stengt.

