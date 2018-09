Millionærenes badeby trues av stigende hav: Kunstig øy splitter eliten

Det blåser opp til storm i det belgiske strandparadiset Knokke-Heist, en halvtimes kjøretur utenfor Brugge.

I sentrum av konflikten finner vi tusenårsstormer, et havforskningsinstitutt, en kunstig øy, en greve og en surfeinstruktør med koblinger til Belgias monark.

Kort fortalt har belgiske regionale og føderale myndigheter foreslått å bygge en test-øy for beskytte Knokke-Heist mot et hav som stiger.

Dette er en illustrasjon på hvordan en første test-øy kan se ut. Ideen er at øya vil bryte bølgene før de treffer land ved storm og uvær. Foto: Knokke-Heist kommune

Men motstanderne er høylytte. En av dem er Kong Phillipes personlige kitesurfing-trener, Frank Vanleenhove, som mener øya vil ødelegge for surfeindustrien.

– Øya vil gjøre at det ikke lenger er noen bølger. Det vil bety slutten på surfing, sier Vanleenhove.

Kongens mann. Avisen Nieuwsblad lister surfelærer Frank Vanleenhove som en av de 50 viktigste personene i kretsen rundt kong Philippe. Foto: Filip Huygens / NRK

Ordføreren i Knokke-Heist, som også er greve, går enda lenger.

– Det vil bety slutten på vår måte å leve på, sier ordfører Leopold Lippens.

Frykter 2080

Det er de såkalte tusenårsstormene belgiske myndigheter frykter. Kraftige stormer som statistisk kan inntreffe en til to ganger i løpet av tusen år.

Strendene i Knokke-Heist blir derfor fylt på med sand som hentes opp fra sandbanker i Nordsjøen.

Stranden ligger i to nivåer. Myndighetene mener det øverste nivået gir god nok beskyttelse frem til 2050, men ikke frem til 2080 eller 2100.

Unger leker langs stranden i Knokke. Snart er ferien over. 1. september setter belgiske barn seg tilbake på skolebenken. Foto: Filip Huygens / NRK

Frem til da mener forskerne at havet vil stige mellom 80 cm og en meter, og flere frykter nå at byen rett og slett skal bli oversvømt.

Og det er her den lange, tynne test-øya kommer inn. Håpet er at øya skal stoppe erosjon og beskytte fastlandet mot de heftige stormene.

– Den er ikke spesielt stor, men hvis øya virker, vil vi kunne bygge en rekke av kunstige øyer. Til sammen vil de være 10 kilometer lange, sier forsker og kommunikasjonssjef Jan Seys ved Havinstituttet i Flandern.

Forskeren understreker at kunstige øyer er et av flere alternativ som kan vurderes, og at det ikke er oppgaven til Havinstituttet å bestemme hva som skal gjøres.

Jan Seys fra Flanderns Havinstitutt forklarer de ulike nivåene på havet og stranden. Sanddynene ligger i dag på to nivåer og vil tåle storm og uvær de neste 25 til 30 årene. Foto: Filip Huygens / NRK

– Enormt synd

Ordfører Leopold Lippens sparer ikke på dommedagsprofetiene. Han mener altså at en øy vil ødelegge Knokke-Heist.

– Det vil være enormt synd. Fordi vi har det mye moro og liker livet vårt, sier Lippens.

Disse ungene brukte deler av sommeren på å lære å surfe. Foto: Filip Hyugens / NRK

Hans fulle navn og tittel er Leopold graaf Lippens. Han er ikke bare ordfører i Knokke-Heist. Han er også greve.

Tittelen «graaf», altså greve, fikk den nå 77 år gamle Lippens ved fødsel. Ordfører har han vært siden 1979.

Da overtok han ordføreransvaret fra sin far. Men det stopper ikke der. Lippens bestefar var guvernør i kolonien Belgisk Kongo, før han gikk over til å være minister i regjeringen.

Titter du opp på gateskiltet i hovedgaten i Knokke, oppdager du at gaten er oppkalt etter familien Lippens. Og på begge sider av gaten Lippenslaan ligger dyre merkebutikker, konditorier og gode restauranter.

Familien Lippens har satt sitt preg på byen Knokke i godt over 100 år. Foto: Philip Lote / NRK

Dyrere enn Paris

Greven og ordføreren møter oss på strandpromenaden i Knokke og oppgir høye kvadratmeterpriser som bevis på at folk i Knokke lever godt.

Leiligheter langs stranden koster 10 prosent mer for hver kvadratmeter enn leiligheter i Paris, og bare litt mindre enn i London.

Ordfører Leopold Lippens kjører et tøft løp mot de han mener vil ødelegge byen hans. Foto: Filip Huygens / NRK

– Vi har den høyeste levestandarden langs Nordsjøen – hele veien fra Biaritz i Frankrike til Sverige, sier Lippens.

Knokkes historie er en historie om en turistboom gjennom to århundre. De første badegjestene i Knokke ble registrert i 1839. Hoteller og badehus ble bygget langs sanddynene, og byen har tjent seg opp et renommé som en tumle- og møteplass for Belgias rikeste.

Omsetningen knyttet til sjø, strand og turisme i byen var i fjor på sju milliarder kroner.

Ordføreren frykter at den kunstige test-øya som er foreslått, vil være begynnelsen på en skipskanal som gjør at mindre og mellomstore skip seiler nærmere stranden.

– Det er mest sannsynlig en skjult agenda her. Noe de selvsagt ikke snakker så høyt om, sier ordfører Leopold Lippens.

Knokke-Heist ligger nemlig like ved havnen Zeebrugge, og ikke så langt unna elven Schelde. Schlede fører igjen til Belgias største havn Antwerpen.

Ordføreren mener utviklingen av en kanal vil ødelegge idyllen, og føre til oljesøl og forurensing. Også surfeinstruktøren mener øy-forkjemperne har en skjult agenda:

– Det er opplagt at de vil knytte havnen i Zeebrugge til havnen i Antwerpen, og la skip seile innenfor de kunstige øyene, sier Vanleenhove.

– Skremselspropaganda

Ordføreren har lyktes i å gjøre kampen mot den kunstige øya til den viktigste saken før lokalvalget i oktober.

I nesten alle butikker, restauranter og hoteller er det lagt ut en underskriftskampanje hvor folk kan sette navnet sitt for å bidra til stanse byggingen av den kunstige øya.

Ordføreren har startet en kampanje for å stanse den kunstige øya utenfor Knokke. «Nei-plakater» er satt opp over hele byen. Foto: Filip Huygens / NRK

Men motstanderne mener ordføreren bruker den kunstige øya til å avlede oppmerksomhet fra de virkelige viktige lokalsakene.

For eksempel er eiendomsprisene som ordføreren skryter av, så høye at Knokkes innfødte ikke lenger har råd til å bo i sin egen by.

Cathy Coudyser fra Belgias største regjeringsparti NVA (Ny Flamsk Allianse), har rettet et kraftig angrep mot Lippens. Hun mener ordføreren med vilje bruker sin posisjon og skattebetalernes penger til å feilinformere folk.

– Det er ren skremselspropaganda.

Cathy Coudyser med pamfletter og informasjonsmateriale hun mener gir innbyggerne et skjevt bilde av hva det kunstige øy-prosjektet faktisk går ut på. Foto: Filip Huygens

Coudyser er både lokalt og regionalt folkvalgt, og stiller seg bak ideen om å teste ut en kunstig øy.

– Innbyggerne blir bombardert med misvisende fotografier og informasjon. Dette skremmer folk, og det er helt forståelig. Dette er et komplisert prosjekt, og vi må absolutt beskytte vår kyst. All forskning viser at havet stiger. Hvis vi unnlater å gjøre noe vil Knokke-Heist og landet innenfor bli oversvømt. Hvor lang tid vi har, er det ingen som vet helt sikkert.

Ikke uenig om klima

Det er få i Knokke-Heist som benekter at havet stiger og kan være en trussel. Uenigheten i Knokke-Heist er altså ikke en klimakonflikt om hvorvidt man tror på globale klimaendringer.

– Vi er ikke de uintelligente personene vi ofte fremstilles som, sier ordfører Leopold Lippens.

Sjøluft står høyt i verdi. Den kort kysten er viktig for det ellers så inneklemte landet. Knokke har en av Belgias fineste strender. Foto: Filip Huygens / NRK

Men ordføreren mener mer sand og kanskje større sanddyner er den beste løsningen, ikke en kunstig øy.

– Alle vet at havet stiger, men det er ikke mer enn noen millimeter i året. Det kan vi fint håndtere ved å fylle på med mer sand. I Nederland vurderte de kunstige øyer, men slo det fra seg. De konkluderte med at det beste er å fylle på sanddynene. Altså å gjøre som vi har gjort frem til nå.