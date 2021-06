Flere av Indias største stjerner utfordret sjakkstjernen Viswanathan Anand for å samle inn penger til landets koronaofre.

Veldedighetsturneringen «Checkmate Covid Celebrity Edition» skulle spre håp og glede.

Den endte i raseri etter sjakkpartiet mellom Anand og internettmilliardæren Nikhil Kamath (34).

Etter en stor tabbe i sitt første trekk spilte Kamath som en sjakkgud resten av partiet og slo den femdobbelte verdensmesteren Anand søndag.

GA OPP: Anand ga til slutt opp partiet mot Kamath. Foto: Skjermdump Chess.com

– Jeg var bare heldig, sa sjakkamatøren etter seieren ifølge Chess24, mens den alltid høflige Anand tok «tapet» med fatning:

– I dag var ikke sjakkdagen for folk som vet hvordan brikkene beveger seg.

Men gleden over seieren ble kortvarig da mistanker om juks raskt ble rettet mot Kamath da amatøren spilte sjakk i verdensklasse.

Fikk hjelp av sjakkmaskiner

Bare timer etter sjakksjokket ble den unge milliardæren utestengt fra arrangøren Chess.coms sjakksider etter at eksperter slo fast at Kamath hadde jukset.

Dagen derpå innrømmet 34-åringen at han hadde jukset og fått hjelp av folk som analyserte partiet med datamaskiner.

– Det er latterlig at så mange tror at jeg faktisk slo Vishy i et sjakkparti, det er nesten som om jeg skulle stått opp og slått Usain Bolt på 100 meter, skrev milliardæren på Twitter og la til at sjakkpartiet «var for moro skyld og veldedighet».

Men sjakkfansen synes ikke jukset var artig. Under Twitter-meldingen ble Kamath skjelt ut av sjakkfans og spillere.

VM-MINNE: I India er Vishy Anand en av landets største stjerner. I Norge er han mest kjent som mannen Magnus Carlsen beseiret da han ble verdensmester i sjakk i 2013. Foto: Erlend Aas / NTB

– Så, du tror å jukse på en livesending og ydmyke en levende indisk legende og verdens sjakkmiljø er morsomt og veldedighet? For en rollemodell du er, kompis, skrev stormesteren Kevin Goh Wei Ming fra Singapore.

Sjakkstjerne reagerer kraftig

Tirsdag uttalte Anand at det var på tide å gå videre og legge diskusjonen død etter sjakkbråket.

Men en av sjakkens største stjerner og beste spillere bak Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, langet ut mot juksemakeren på sin Youtube-kanal.

SKUFFET: Hikaru Nakamura hyllet Anand som en legende og kalte Kamath respektløs etter sjakkjukset. Foto: Mads Nyborg Støstad / NRK

– Å spille en kamp og tro at det er greit å jukse, det er trist. Vishy er en nasjonalhelt i India, han er en sjakklegende. Så kommer denne fyren og jukser for å slå ham. Det er så respektløst, raste Nakamura.