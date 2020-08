Miljøkatastrofe på Mauritius: Nå er all oljen på skipet pumpet ut

Skipet gikk på grunn utenfor Mauritius 25. juli og har sittet fast siden. Så langt har rundt 1000 tonn olje lekket ut. Skipet fraktet 4000 tonn med drivstoff.

Ifølge skipsreder Nagashiki shipping som eier skipet er det meste av oljen som er igjen i skipet pumpet ut, skriver Reuters.

– Oppsamlingen av oljen er nesten over. Men det er vanskelig å si om skipet er helt tom for olje. Det sa en talsperson for Nagashiki Shipping, Yoshinori Fukushima.

Landets statsminister Pravind Jugnaut bekrefter at skipet er tømt for olje.

Ferdig i løpet av dagen

Rundt 1000 tonn olje har lekket ut av skipet som gikk på grunn den 25 juli. Flere dyr og koraller har dødd som følge av det. Foto: French Army command / Reuters

Politimester Khemraj Servansing sier arbeidet med å pumpe ut oljen mest sannsynlig blir ferdig i løpet av onsdagen.

– En stor mengde olje har blitt pumpet ut, men det er fremdeles noe igjen i skipet, sier politimesteren.

Oljen blir fraktet ut av skipet med hjelp av helikoptre og andre skip.

Lekkasjen fra skipet har nådd noen av øyas mest uberørte strender. Den truer koraller og annet lokalt dyreliv. Landets reiselivsnæring er også påvirket.

Området huser flere gamle fort fra kolonitiden som er populære turistattraksjoner. Turguider som opererer i området har ikke lenger korallrev å vise fram.

Ødelagt mye av dyrelivet rundt øya

Flere frivillige arbeider med å rydde opp oljen som har lekket fra skipet. Foto: LAURA MOROSOLI / AFP

Ifølge folk på bakken ligger det fisk av flere ulike arter flytende i vannet. Flere krabber og sjøfugler er også døde.

Mauritius er avhengig av sjøen for både fiske og turisme. Øynasjonen har også et av verdens mest imponerende korallrev. Lekkasjen har også ført til store skader på korallrevene i området.

– De siste tjue årene har vi jobbet med å få tilbake det biologiske mangfoldet i lagunen, nå kan arbeidet være tapt. Det sier leder for Mauritius Wildlife Foundation, Vikash Tatayah.

Lekkasjen er trolig den verste miljøkrisen Mauritius har hatt, ifølge Greenpeace Africa.

– Det er fire store økosystemer her som er unike til Mauritius. Oljelekkasjen har drept alle korallene og fiskene i området. Det sa Mokshanand Sunil Dowarkasing, som arbeider for Greenpeace i Mauritius til NRK lørdag.