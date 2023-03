Mange tusen demonstranter støtte lørdag sammen med over 3000 politifolk i vest i Frankrike. Tallene for antall demonstranter varierer mellom 6000 og 25.000.

Bildene viser harde sammenstøt. Flere politibiler er satt i brann. Politiet har slått mange demonstranter med køller. Flere er slått i hodet.

Ifølge Le Monde skal to av demonstrantene ha pådratt seg alvorlige skader. Tilstanden til en av dem skal være kritisk etter at hen har fått brudd på hodeskallen.

24 politifolk er blitt skadet: Seks av dem måtte på sykehus og en måtte evakueres med helikopter, skriver AFP.

Elleve personer er arrestert. Politiet har tatt eksplosiver, kniver og petanque-baller fra demonstrantene. Ifølge L'Express skal rundt 1500 av demonstrantene tilhøre voldelige grupper.

Politi i aksjon med køller og skjold i Sainte-Soline lørdag. Foto: YVES HERMAN / Reuters

Enormt basseng

Utenfor den lille landsbyen Sainte-Soline (se kart nederst i saken) prøvde demonstrantene å stoppe byggingen av et enormt basseng.

Bassenget – kalt for megabassine – på fransk – er på størrelse med 250 svømmebasseng med olympiske mål. Le Monde skriver at det vil romme 628.000 kubikkmeter vann.

Det er en rekke store reservoarer under bygging i Frankrike. Bare i fylket Deux-Sèvres er totalt 16 ferdige eller under bygging.

Totalt skal de dekke mellom 20 og 30 prosent av vannbehovet som landbruket i fylket trenger.

Langvarig tørke

Forskere sier at klimaendringene kommer til å føre til lengre periode med tørke i Frankrike.

I fjor sommer opplevde Frankrike sin verste tørkesommer i historien. Nesten alle fylker innførte restriksjoner på vann. Bøndene fikk dårlige avlinger i store områder.

Også i vinter har det vært ekstrem tørke. Landet har hatt sin tørreste vinter på 64 år.

På måneden mellom 21. januar og 21. februar kom det mindre enn 1 mm nedbør per dag.

Det førte til bekymringer for at vannreservene ikke fylles opp nok før sommerheten slår inn. Normalt er vinteren avgjørende for å fylle opp grunnvannet i landet.

En nesten tørr innsjø i Le Broc i nærheten av Nice i Frankrike i fjor høst. Slik ser det ut over store deler av Frankrike etter langvarig tørke. Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

Sier vannet går til industrigårdene

Demonstrantene sier at det bare er de store industrialiserte gårdene som nyter godt av vannet.

De frykter at de store bassengene vil ta vannet de bruker på sine avlinger. Blant annet er det redd for at de store bassengene vil tappe grunnvannet.

Fylket Deux-Sèvres har Frankrikes nest størst våtmarksområder. Grunnvannet er derfor veldig viktig for naturen.

Vannet fra reservoarene skal gå til avlinger som mais og korn. Småbøndene frykter at deler av Frankrike vil sitte igjen med det de kaller monokultur, altså at de bare dyrker en ting i store områder.

– Vi er ikke imot å lagre vann fordi vi trenger det til landbruket. Men vi fordømmer størrelsen, sier bonden og bakeren Thomas til nettstedet Reporterre.

Han er dømt for voldelige demonstrasjoner mot et annet megabassine, i Mauzé-sur-le-Mignon, i samme fylke som dagens opptøyer.

Statsminister Élisabeth Borne fordømmer dagens demonstrasjoner og sier det er en del av «en utålelig spiral av vold». Demonstrantene har varslet at de vil fortsette protestene søndag.