Natt til torsdag ble sjefen som er ansvarlig for rakettangrepene til Islamsk hellig krig, Ali Ghali, drept i et israelsk angrep mot Gazastripen. Det opplyser det israelske forsvaret, melder nyhetsbyrået AFP.

Også to andre høytstående ledere i den militante palestinske gruppa ble drept, og sju andre ble såret, skriver avisa Haaretz.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier kampene fortsetter på Gazastripen, tross meldinger om våpenhvile tidligere onsdag.

– Vi ser dere overalt. Dere kan ikke gjemme dere, sier Netanyahu ifølge Haaretz, myntet på de militante gruppene i Gaza.

– Vi velger tid og sted for et angrep; ikke dere.

Statsminister Benjamin Netanyahu avviser at det er våpenhvile på en pressekonferanse onsdag kveld. Foto: SKJERMBILDE FRA YOUTUBE

Det har vært harde kamper på Gazastripen de siste dagene.

Videoer i sosiale medier viser nærmest uavbrutt rakettskyts fra Gaza.

Onsdag kveld melder israelske medier at raketter fra Gaza har truffet bygninger i Ashkelon og Sdero inne i Israel. Ingen skal være døde etter dette.

Flere palestinere sa ifølge BBC at kampene begynte med flere høye eksplosjoner i det sørlige Gaza.

Den egyptiske TV-kanalen Extra News meldte tidligere onsdag om umiddelbar våpenhvile, men statsministeren Netanyahu avviser dette.

– Det er ikke over ennå, sier Netanyahu.

Israels utenriksminister Eli Cohen bekreftet derimot tidligere onsdag overfor KAN News å ha mottatt et egyptisk utkast til våpenhvile som nå er til vurdering.

Fakta om Gazastripen Ekspandér faktaboks * 360 kvadratkilometer stort område som grenser til Israel, Egypt og Middelhavet. * Nærmere 2 millioner innbyggere. * Okkupert av Israel i 1967. * Israelerne trakk seg ut i 2005, men innførte en streng blokade etter at Hamas vant valget i de palestinske områdene i 2006. * Israel har gjennomført tre store militæroffensiver mot enklaven siden 2008, med store humanitære tap og materielle ødeleggelser som resultat.

Forberedt på flere kamper

Statsminister Benjamin Netanyahu holder onsdag kveld pressekonferanse sammen med forsvarsminister Yoav Gallant.

Gallant sier at angrepene ikke er over, og at de er forberedt på at de kan forlenges, skriver Haaretz.

– Jeg håper vi får slutt på det snart, men vi er forberedt på at det kan bli forlenget. Vi vil gjøre det som er nødvendig for å beskytte sivile, sier Gallant.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer angrepene, og oppfordrer partene til å umiddelbart ta steg mot en våpenhvile, skriver Reuters.

Krevd mange liv

Israels angrep mot Gazastripen har krevd 22 liv de siste to dagene. De aller fleste har vært sivile.

Det yngste offeret har vært en fire år gammel jente.

En far bærer sin datter til begravelsen hennes. Den palestinske jenta Lianne Mdoukh ble drept i rakettangrepene. Foto: Reuters

Angrepene fra Israel fortsatte i dag. Den israelske hæren sa i dag at det har blitt avfyrt 270 raketter fra Gazastripen mot Israel.

Flere ble også skadet da de flyktet til tilfluktsrom i Israel, hvor de fleste rakettene har blitt skutt ned før de har truffet sivile områder.

– Ikke interessert i krig

Militante grupper i Gaza, som kontrolleres av Hamas, advarte i en felles uttalelse etter onsdagens opptrapping at «hvis Israel øker sin aggresjon, venter mørke dager».

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa at de var «klare for en utvidet kampanje og harde angrep mot Gaza».

En talsmann for den israelske forsvarsledelsen understreket onsdag at Israel ikke var ute etter en storkonflikt med Hamas, som har makten på Gazastripen.

Målet er utelukkende Islamsk hellig krig, sa Danny Hagari.

– Våre handlinger er kun et forsøk på å hindre ytterligere opptrapping. Israel er ikke interessert i krig, sier han.

Fakta om israelsk okkupasjon Ekspandér faktaboks Under seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel Sinai-halvøya og Gazastripen fra Egypt, Øst-Jerusalem og Vestbredden fra Jordan og Golanhøydene fra Syria.

I 1979 inngikk Israel en fredsavtale med Egypt og trakk seg ut av Sinai-halvøya.

Som et resultat av Oslo-avtalen i 1993 fikk palestinerne politisk og sikkerhetsmessig kontroll over 18 prosent av Vestbredden. Israelske styrker opererer likevel jevnlig i disse områdene og bestemmer hvem som slipper inn og ut.

På 22 prosent av Vestbredden deler de palestinske selvstyremyndighetene og Israel sikkerhetsansvaret, mens Israel har full militær kontroll i det resterende området.

Israel har opprettet 132 bosetninger i strid med folkeretten i de okkuperte områdene på Vestbredden, og ytterligere 32 på Golanhøydene.

Israel kontrollerer også i stor grad vannressursene og infrastrukturen på Vestbredden.

I 2005 trakk Israel sine styrker ut av Gazastripen og avviklet bosetningene som var etablert der. Området har siden vært beleiret, og Israel kontrollerer fortsatt luftrommet og kysten utenfor.

Etter valget i de palestinske områdene i 2006, der Hamas gikk seirende ut, innførte Israel en blokade av Gazastripen, og FN anser fortsatt området for å være okkupert av Israel.

FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner krevd israelsk tilbaketrekning fra Vestbredden, Gazastripen og Golanhøydene.

Israel har aldri etterlevd FN-resolusjonene og har takket være USAs veto i Sikkerhetsrådet unngått straffetiltak. Kilde: NTB

Hamas-lederen Ismail Haniyeh var onsdag i kontakt med FN, Egypt og Qatar i et forsøk på å få en slutt på de israelske angrepene, sa en talsmann.

Angrepene fra Israel de siste dagene skal være de mest omfattende siden august 2022. Da ble 49 palestinere drept i israelske angrep i løpet av tre dager. Ingen ble drept eller såret på israelsk side.