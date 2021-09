Det er svært lite som er sivet ut fra det seks timer lange møtet på Köningstedt herregård i Vanda, like nord for den finske hovedstaden Helsingfors.

Møtet ble holdt strengt hemmelig til det hele var over, av sikkerhetshensyn ifølge den finske avisen Helsingin Sanomat.

Men bilder som er lagt ut på sosiale medier forteller om topptunge delegasjoner fra begge lands militære, med forsvarssjef Mark Milley og generalstabssjef Valerij Gerasimov i spissen.

Topptungt møte. USA OG Russlands militære drøftet terrorisme og «risikohendelser» på møte i Finland 22. september. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet

Det var det finske forsvaret som stod for det praktiske i forbindelse med møtet, og generalene hadde også egne møter med den finske presidenten Sauli Niinistö.

Møtet er trolig en direkte oppfølging av samtalene mellom presidentene Joe Biden og Vladimir Putin i Genève i juni.

Der var man uenig om mye, men enig om å intensivere samarbeidet på områder som er i begge lands interesser.

Sett med norske øyne, som naboland til Russland og med en økende militær tilstedeværelse fra USA i nordområdene, var også det som skjedde i Finland i går viktig.

Staselige omgivelser. Det militære toppmøtet mellom Russland og USA ble holdt på herregården Köningstedt. Foto: Statsrådet, Finland

Kampen mot terrorisme

Det viktigste var nok likevel kampen mot internasjonal terrorisme, som de siste 20 årene har rammet både USA og Russland sterkt.

Det er nok å nevne terrorangrepene 11. september 2001 mot USA, og angrepet på en skole i Beslan sør i Russland i september 2004.

Ifølge avisen Wall Street Journal var nettopp kampen mot terrorisme et av de viktigste temaene for møtet i Finland.

Talibans overraskende raske maktovertakelse i Afghanistan, fulgt av den kaotiske utmarsjen til USA og dets allierte, har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon i Sentral-Asia.

Dette er et område som har vært arnested for mange av de terroraksjoner som verden har sett.

Ferganadalen i Sentral-Asia – et arnested for terrorisme?

USA ønsker militær tilstedeværelse i Sentral-Asia

USA ønsker nå å se på mulighetene for et samarbeid med Russland for å hindre at Afghanistan igjen blir brukt som baseområde for terroraksjoner.

Dette er like mye i Russlands interesse. Landet definerer fremdeles Taliban som en terrororganisasjon, selv om landet har sagt at de er villig til å samarbeide med de nye makthaverne i Kabul.

Ifølge ubekreftede kilder ønsker USA militære støttepunkter i Sentral-Asia for å kunne overvåke situasjonen i Afghanistan, og eventuelt slå til hvis det skulle vise seg at terrorgrupper som Al Qaida og IS styrker sin stilling i det krigsherjede landet.

Amerikanske myndigheter skal allerede ha vært i kontakt med Kirgisistan, Usbekistan og Tadsjikistan for å høre om det er mulig å kunne bruke baser i disse landene til å overvåke situasjonen i Afghanistan.

Skadefryd i Moskva – men Taliban kan bli en bumerang for Russland

På Moskvas vilkår

Men dette er i dag ikke mulig uten en godkjennelse fra Moskva, som allerede har baser og avtaler med flere av de tidligere sovjetrepublikkene i dette området.

Spørsmålet er hva Russland vil kreve tilbake for å slippe USA til i dette området.

Forholdet mellom de to landene er det dårligste siden den kalde krigen, ikke minst på grunn av den russiske innblandingen i Ukraina, med annektering av Krimhalvøyen i 2014 og støtte til prorussiske separatister i Donbass.

Det at USA nå har tatt initiativ til et slikt møte er dermed en fjær i hatten for Russlands president Vladimir Putin og hans nærmeste våpendrager general Valerij Gerasimov.

Putins våpendragere. Generalstabssjef Valerij Gerasimov til venstre og forsvarssjef Sergej Sjojgu er president Vladimir Putins nærmeste militære rådgivere. Foto: Sergei Savostyanov / AP

Gerasimov på EUs sanksjonsliste

For Putin har det alltid vært viktig å bli tatt på alvor, og nå er det tydelig at amerikanerne tar ham på alvor.

Interessant er det også at Gerasimov, som etter innblandingen i Ukraina står på listen av personer EU nekter innreise, fikk komme til Finland for å møte sin amerikanske motpart.

Den finske utenriksministeren Pekka Haavisto sier ifølge avisen Helsingin Sanomat at et slikt møte er så viktig at det var riktig å gjøre unntak for innreiseforbudet.

Risikohendelser



Ifølge flere kilder var også «håndtering av risikofylte hendelser» et viktig tema på møte i Finland onsdag.

Dette kan handle om steder der de militære fra USA og Nato kommer i nærkontakt med det russiske forsvaret.

Derfor er toppmøtet mellom Biden og Putin viktig for Norge

Det skjer ofte utenfor kysten av Norge, der russiske fly og båter er hyppige gjester.

Det gjelder også i østersjøområdet, der den russiske Kaliningradenklaven er en sikkerhetspolitisk verkebyll.

Utenfor Norge. Dette bilde sendt ut av det russiske forsvarsdepartementet skal vise et TU 160-bombefly eskortert av en MIG 31 utenfor kysten av Norge 21. juli 2021. Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY / Reuters

Seinest denne uken fløy to russiske strategiske bombefly av typen TU-160 i dette området, hele tiden fulgt av jagerfly fra Danmark, Sverige og Finland, ifølge det russiske forsvaret.